Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? BJK - FB derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? BJK - FB derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta ağırlayacak. Bu büyük derbi Süper Lig'in en heyecanlı maçlarından biri olarak taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilen maç detayları haberimizde.

Giriş Tarihi: 05.12.2024 14:34 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 14:34
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? BJK - FB derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını son haftalarda 3'e indiren Fenerbahçe, derbiye galibiyet parolasıyla çıkacak. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip son dönemde sergilediği etkili performansla dikkat çekiyor.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? BJK - FB derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

2024 Süper Lig sezonunun en heyecan verici karşılaşmalarından biri, 7 Aralık 2024 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Siyah-beyazlıların ev sahipliği yapacağı bu derbi, saat 19:00'da başlayacak. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor ve karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? BJK - FB derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Fenerbahçe Maçı Nerede Oynanacak?

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği bu dev derbi, İstanbul'daki TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak. Hem Beşiktaşlı hem de Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgi göstereceği bu mücadele, Türk futbolunun en prestijli karşılaşmalarından biri olarak kayda geçecek.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? BJK - FB derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de Son Durum

Beşiktaş, Süper Lig'deki son maçında Hatayspor'a konuk olmuş ve 1-1'lik skorla sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Bu sonuç, siyah-beyazlılar için zorlu bir süreçten geçtiklerinin bir göstergesi olarak kayda geçti. Fenerbahçe ise Gaziantep FK'yı konuk ettiği karşılaşmada 3-1'lik net bir galibiyet alarak moral bulmuştu. Her iki takım da derbiye galibiyet parolasıyla çıkacak.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? BJK - FB derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş'ta Sakatlıklar

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısına eksik bir kadroyla çıkacak. Siyah-beyazlılarda, orta saha oyuncusu Paulista ve defans oyuncusu Uduokhai, sakatlıkları nedeniyle derbi mücadelesinde forma giyemeyecek. Teknik direktör Şenol Güneş, bu eksikliklere rağmen takımını galibiyet için hazırlamaya çalışacak.

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