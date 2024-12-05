Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? BJK - FB derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta ağırlayacak. Bu büyük derbi Süper Lig'in en heyecanlı maçlarından biri olarak taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilen maç detayları haberimizde.
Giriş Tarihi: 05.12.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 14:34