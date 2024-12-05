Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? BJK - FB derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de Son Durum

Beşiktaş, Süper Lig'deki son maçında Hatayspor'a konuk olmuş ve 1-1'lik skorla sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Bu sonuç, siyah-beyazlılar için zorlu bir süreçten geçtiklerinin bir göstergesi olarak kayda geçti. Fenerbahçe ise Gaziantep FK'yı konuk ettiği karşılaşmada 3-1'lik net bir galibiyet alarak moral bulmuştu. Her iki takım da derbiye galibiyet parolasıyla çıkacak.