Beşiktaş-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? 7 Aralık BJK-FB derbisi hangi kanalda, şifresiz mi?
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir derbi bekliyor. Şampiyonluk yarışında kritik bir virajı dönmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında üç puan arayacak. Ligde geride kalan 14 maçta 32 puan toplayarak zirve mücadelesini sürdüren sarı-lacivertliler, bu zorlu sınavdan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki Beşiktaş-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta?
Giriş Tarihi: 07.12.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 13:07