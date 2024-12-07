Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? 7 Aralık BJK-FB derbisi hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? 7 Aralık BJK-FB derbisi hangi kanalda, şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir derbi bekliyor. Şampiyonluk yarışında kritik bir virajı dönmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında üç puan arayacak. Ligde geride kalan 14 maçta 32 puan toplayarak zirve mücadelesini sürdüren sarı-lacivertliler, bu zorlu sınavdan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki Beşiktaş-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta?

Giriş Tarihi: 07.12.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 13:07
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? 7 Aralık BJK-FB derbisi hangi kanalda, şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında futbolseverleri nefes kesen bir derbi bekliyor. Beşiktaş, Vodafone Park'ta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Geride kalan 14 maçta 32 puan toplayarak zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşmayı hedefliyor. Ev sahibi Beşiktaş ise bu kritik maçtan zaferle ayrılarak kötü gidişatı durdurmayı ve moral bulmayı amaçlıyor.Peki dev derbi bugün saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? 7 Aralık BJK-FB derbisi hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş - Fenerbahçe Karşı Karşıya

Süper Lig'in 15. haftasında nefesleri kesecek bir derbiye sahne olacak. Beşiktaş, Vodafone Park'ta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip olan bu mücadele, hem ligdeki sıralamayı hem de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? 7 Aralık BJK-FB derbisi hangi kanalda, şifresiz mi?

Derbi Ne Zaman ve Nerede?

7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Bu dev maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Kadir Sağlam üstlenecek.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? 7 Aralık BJK-FB derbisi hangi kanalda, şifresiz mi?

İki Takımın Son Durumu

Beşiktaş, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Ligde oynadığı son 5 maçtan sadece 2 puan çıkarabilen siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdı. Takım, geçici olarak Serdar Topraktepe'ye emanet edildi. Beşiktaş, bu derbiyi kazanarak kötü gidişata son vermek ve taraftarını yeniden umutlandırmak istiyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? 7 Aralık BJK-FB derbisi hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe ise tam tersine oldukça formda. Son 5 maçını kazanarak zirve yarışına yeniden ortak olan sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatma hedefinde. İki takım da bu maçtan puansız ayrılmayı göze alamıyor.

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