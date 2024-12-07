Beşiktaş-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? 7 Aralık BJK-FB derbisi hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş - Fenerbahçe Karşı Karşıya

Süper Lig'in 15. haftasında nefesleri kesecek bir derbiye sahne olacak. Beşiktaş, Vodafone Park'ta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip olan bu mücadele, hem ligdeki sıralamayı hem de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek.