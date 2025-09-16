Ben uzun ömür doktoruyum ve yaşımı 30 yıl geriye aldım! İşte günlük rutinim

🌙 GECE RUTİNİ: UYKU İLE GELEN YENİLENME
Dr. Patel, eskiden gecede yalnızca 4 saat uyurken artık 7-9 saat uyumayı öncelik haline getirdi.
-
21.30 alarmı: Ekran yasağı başlıyor, telefon ve televizyon kapatılıyor.
-
22.30'da uyku: Melatonin üretimini desteklemek için karanlık ve sessiz bir ortam yaratıyor.
-
Sonuç: Derin uyku ile hem beyin toksinlerden arınıyor hem de hücreler onarılıyor.
Bilim insanlarının da vurguladığı üzere, mavi ışık melatonini baskılıyor ve yaşlanmayı hızlandırıyor. Bu nedenle akşamları ekranlardan uzak durmak kritik önem taşıyor.