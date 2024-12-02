Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2024? Aile destek ödemesi bu ay son mu, uzatılacak mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Aile Destek Ödemeleri Ne Zaman Sona Eriyor?

Aile Destek Programı, geçtiğimiz haziran ayında sona ermesi planlanmışken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu açıklamayla 2024 yılının sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak programın süresinin yıl sonuna kadar devam edeceğini şu sözlerle duyurmuştu:

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz."

Bu açıklamaya göre, Aralık 2024 ödemeleri program kapsamındaki son ödemeler olacak.