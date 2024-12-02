Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2024? Aile destek ödemesi bu ay son mu, uzatılacak mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2024? Aile destek ödemesi bu ay son mu, uzatılacak mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Aile Destek Programı kapsamında her ay düzenli olarak yatırdığı ödemeler Aralık ayının ilk haftasıyla birlikte vatandaşların gündeminde önemli bir yer tuttu. Hanede yaşayan bireylerin kişi başına düşen geliri ve çocuk sayısı gibi kriterlere göre hesaplanan bu sosyal yardım ihtiyaç sahiplerinin hayatına destek olma amacıyla uygulanıyor.

Giriş Tarihi: 02.12.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 10:58
Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2024? Aile destek ödemesi bu ay son mu, bitti mi? e-Devlet sorgulama ekranı!

Yıl sonuna yaklaşırken Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin tarihleri ve son ödeme detayları vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan bu ödemelerin aralık ayında sona erip ermeyeceği konusunda detaylar netleşiyor. İşte Aile Destek Ödemeleri hakkında merak edilen bilgiler...

Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2024? Aile destek ödemesi bu ay son mu, bitti mi? e-Devlet sorgulama ekranı!

Aile Destek Ödemeleri Aralık Ayında Ne Zaman Yatacak?

Aile Destek Ödemelerinin, Aralık 2024 içinde 15 Aralık tarihine kadar hak sahiplerinin hesaplarına aktarılması bekleniyor. Bakanlık yetkilileri tarafından yapılacak resmi açıklama doğrultusunda kesin tarih duyurulacak. Vatandaşlar, PTT şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden hesaplarına yatırılan ödemelerini kontrol edebilir.

Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2024? Aile destek ödemesi bu ay son mu, bitti mi? e-Devlet sorgulama ekranı!

Aile Destek Ödemeleri Ne Zaman Sona Eriyor?

Aile Destek Programı, geçtiğimiz haziran ayında sona ermesi planlanmışken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu açıklamayla 2024 yılının sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak programın süresinin yıl sonuna kadar devam edeceğini şu sözlerle duyurmuştu:

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz."

Bu açıklamaya göre, Aralık 2024 ödemeleri program kapsamındaki son ödemeler olacak.

Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2024? Aile destek ödemesi bu ay son mu, bitti mi? e-Devlet sorgulama ekranı!

2025 Yılında Program Devam Edecek Mi?

Aile Destek Programı'nın 2025 yılında devam edip etmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal yardımların ihtiyaç sahibi ailelere sağladığı katkılar göz önüne alındığında, vatandaşlar yeni bir uzatma kararı olup olmayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili gelişmeler olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2024? Aile destek ödemesi bu ay son mu, bitti mi? e-Devlet sorgulama ekranı!

Aile Destek Ödemeleri Ne Kadar?

Program kapsamında ödenen miktarlar, hanedeki kişi başına düşen gelir ve hanenin sosyoekonomik durumuna göre değişiklik göstermektedir. Güncel ödeme miktarları şu şekilde belirlenmiştir:

450 TL ve altı gelir: 1.250 TL

450 TL üzeri – 911,15 TL ve altı gelir: 1.100 TL

911,15 TL üzeri – 1.372,30 TL ve altı gelir: 950 TL

1.372,30 TL üzeri – 2.835,60 TL'den az gelir: 850 TL

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