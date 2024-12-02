Aralık ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2024? Aile destek ödemesi bu ay son mu, uzatılacak mı? e-Devlet sorgulama ekranı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Aile Destek Programı kapsamında her ay düzenli olarak yatırdığı ödemeler Aralık ayının ilk haftasıyla birlikte vatandaşların gündeminde önemli bir yer tuttu. Hanede yaşayan bireylerin kişi başına düşen geliri ve çocuk sayısı gibi kriterlere göre hesaplanan bu sosyal yardım ihtiyaç sahiplerinin hayatına destek olma amacıyla uygulanıyor.
Giriş Tarihi: 02.12.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 10:58