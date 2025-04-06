Ani kalp ölümünün yaklaştığını gösteren temel işaretler! Tamamen sağlıklı gençlerde bile tehlike saçıyor

⚠️ GENÇ YAŞTA KALP DURMASINA SEBEP OLAN SESSİZ RİSK

SADS, genç ve sağlıklı görünen kişilerde bile kalp ritminde ani bozulma sonucu ortaya çıkan ölümcül bir durum. İsveç'te yapılan araştırmalara göre, SADS vakalarının yaklaşık %64'ü erkeklerde görülüyor ve ölümlerin ortalama yaşı sadece 23.