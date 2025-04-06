Ani kalp ölümünün yaklaştığını gösteren temel işaretler! Tamamen sağlıklı gençlerde bile tehlike saçıyor
Genç, sağlıklı ve aktif bir yaşam süren bireyler arasında bile nadir görülen, ancak son derece ciddi bir risk olan ani kalp ölümü gündemdeki yerini koruyor. Özellikle, doktorların "Ani Aritmik Ölüm Sendromu" (SADS) olarak adlandırdığı bu durum, önceden herhangi bir belirti vermeden ölüme yol açabiliyor. Son dönemde genç sporcularda ve sağlıklı genç yetişkinlerde yaşanan trajik vakalar, bu sessiz tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 06.04.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 20:58