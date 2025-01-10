Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı: 2025’te devam edecek mi? Son dakika

Aile Destek Ödemesi Uzatıldı mı?



Son olarak yapılan açıklamalarda, Türkiye Aile Destek Programı'nın Aralık 2024'te sona ereceği belirtilmişti. Şu ana kadar resmi makamlar tarafından yeni bir uzatma kararı duyurulmadı. Vatandaşlar, 2025 yılında aile destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. Ancak şu an için Aile Destek Programı ödemelerinin uzatıldığına dair henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalar geldiğinde, haberimizde yer vereceğiz.