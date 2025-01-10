Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı: 2025’te devam edecek mi? Son dakika

Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı: 2025’te devam edecek mi? Son dakika

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan önemli bir sosyal yardım olarak sunuldu. Program kapsamında 2024 yılı sonuna kadar düzenli ödemeler yapılmıştı. Ocak ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, bu yardımların 2025'te de devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? Resmi bir açıklama yapıldı mı? İşte konuyla ilgili en güncel bilgiler…

Giriş Tarihi: 10.01.2025 18:45 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 18:45
Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı: 2025’te devam edecek mi? Son dakika

Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla başlatılan ve ihtiyaç sahibi aileleri desteklemeyi amaçlayan bir sosyal yardım projesi. Program kapsamında hak sahiplerine düzenli olarak ödemeler yapılarak bugüne kadar toplam 106,8 milyar lira destek sağlanarak hanelerin ekonomik yükü hafifletildi.

Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı: 2025’te devam edecek mi? Son dakika

2024 yılı boyunca devam eden programda, yılın son ayında toplamda 3,6 milyar lira ödeme yapılmıştı. Ancak Ocak 2025 itibarıyla bu ödemelerin sona erdiği ve programın devam edip etmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aralık 2024 ödemelerinin ardından yeni döneme ilişkin detaylı bir açıklama yapmazken, vatandaşlar "Aile Destek Ödemesi uzatılacak mı, program 2025'te devam edecek mi?" sorularına yanıt arıyor.

Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı: 2025’te devam edecek mi? Son dakika

Aile Destek Ödemesi Uzatıldı mı?


Son olarak yapılan açıklamalarda, Türkiye Aile Destek Programı'nın Aralık 2024'te sona ereceği belirtilmişti. Şu ana kadar resmi makamlar tarafından yeni bir uzatma kararı duyurulmadı. Vatandaşlar, 2025 yılında aile destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. Ancak şu an için Aile Destek Programı ödemelerinin uzatıldığına dair henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalar geldiğinde, haberimizde yer vereceğiz.