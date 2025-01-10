Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı: 2025’te devam edecek mi? Son dakika
Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan önemli bir sosyal yardım olarak sunuldu. Program kapsamında 2024 yılı sonuna kadar düzenli ödemeler yapılmıştı. Ocak ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, bu yardımların 2025'te de devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? Resmi bir açıklama yapıldı mı? İşte konuyla ilgili en güncel bilgiler…
Giriş Tarihi: 10.01.2025 18:45 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 18:45