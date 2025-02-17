21 Şubat Cuma BİM aktüel indirimli ürünler listesi; Ramazan özel ilk katalog çıktı

BİM, 21 Şubat Cuma günü satışa sunacağı yeni aktüel ürün kataloğunu duyurdu. Teknoloji, mutfak gereçleri ve oyuncak kategorilerinde dikkat çeken indirimler yer alıyor. Özellikle Philips Işıklı Şarjlı Süpürge, Saç Örgü Büküm Makinesi, Seyahat ve Avuç İçi Ütü, Düdüklü Tencere, Çelik Sahan ve Çarpma Öğreten Oyuncak gibi ürünler cazip fiyatlarla raflarda olacak.