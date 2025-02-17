21 Şubat Cuma BİM aktüel indirimli ürünler listesi; Ramazan özel ilk katalog çıktı

BİM, 21 Şubat Cuma günü satışa sunacağı yeni aktüel ürün kataloğunu duyurdu. Teknoloji, mutfak gereçleri ve oyuncak kategorilerinde dikkat çeken indirimler yer alıyor. Özellikle Philips Işıklı Şarjlı Süpürge, Saç Örgü Büküm Makinesi, Seyahat ve Avuç İçi Ütü, Düdüklü Tencere, Çelik Sahan ve Çarpma Öğreten Oyuncak gibi ürünler cazip fiyatlarla raflarda olacak. 📌 BİM RAMAZAN ÜRÜNLERİ KATALOĞU 🥭 Hurma Çeşitleri Hudri Hurma Simbat 400 g - 94,50₺ Medjoul Hurma Simbat 250 g - 89,50₺ Lulu Hurma Derme 300 g - 54,50₺ Mebrum Hurma List 250 g - 79,50₺ Rabbi Hurma Derme, List 250 g - 39,50₺ Yaş Hurma List, Majik 500 g - 94,50₺ 🥜 Kuruyemiş Çeşitleri Kırık Ceviz İçi Simbat 500 g - 199,00₺ Antep Fıstığı Simbat 300 g - 175,00₺ Kavrulmuş Fındık İçi Simbat 300 g - 155,00₺ Kavrulmuş Kaju Simbat 300 g - 149,00₺ Çiğ Badem Simbat 300 g - 139,00₺ 🍰 Tatlı ve Kadayıf Çeşitleri Güllaç Ramazan 400 g - 69,00₺ Güllaç Saffet Abdullah 400 g - 67,50₺ Kuru Kayısı Simbat 250 g - 69,50₺ Kuru Üzüm Simbat 500 g - 50,00₺ Kızartılmış Kadayıf Paşapare 400 g - 49,00₺ Mini Kadayıf Hastel 200 g - 29,00₺ Muhallebilik Kadayıf Paşapare - 29,00₺ Baklavalık ve Böreklik Yufka Çeşitleri 800 g - 67,50₺ Kemalpaşa Tatlısı Ramazan 140 g - 59,00₺ Peynir Tatlısı Paşapare 140 g - 59,00₺ Kalburabastı Paşapare 200 g - 29,00₺ Şekerpare Paşapare 250 g - 29,00₺ 🥤 İçecek Çeşitleri Gazlı İçecek Çeşitleri Sarıyer 2,5 L - 39,50₺ Maden Suyu Sarkız 6x250 ml - 29,00₺ Ramazan Şerbeti Osmanoğlu 1 L - 22,50₺ Gül Şerbeti Osmanoğlu 1 L - 22,50₺ Buzlu Çay Çeşitleri Doğuş 1,5 L - 29,50₺ Gold Platinum Demlik Poşet Siyah Çay Efor - 69,00₺ Türk Kahvesi Teneke Cafe Crown 250 g - 135,00₺ Meyve Aromalı İçecek Çeşitleri Dimes Buzz 1 L - 27,50₺ Gül Suyu 300 ml - 39,50₺ 🚗 21 ŞUBAT CUMA KATALOĞU Universal Oto Halı Paspas → 295 TL Şarjlı Çok Fonksiyonlu Araç Süpürgesi → 1.595 TL Araç İçi Dikiz Ayna Yol Kamerası → 999 TL PVC Koltuk Koruyucu → 59 TL Koltuk Arkası Organizer → 99 TL Oto Bel Desteği → 75 TL Çakmaklık Şarj Aleti Kablolu → 209 TL Halı Bagaj Çantası → 195 TL Araç Temizleme Jeli → 59 TL Çift Silikon Araç Cam Sileceği → 59 TL Led Işıklı Araç İçi Küllük → 139 TL Magsafe Araç Şarj Cihazı → 359 TL HP Tanklı Yazıcı → 5.490 TL Altus 40 İnç FULL HD Uydu Alıcılı LED TV → 7.290 TL Mini Buzdolabı +- 93/100 L → 4.975 TL Fakir Dikey Buharlı Ütü → 1.390 TL Közde Sütlü Türk Kahvesi Makinesi → 1.390 TL Mega Blender Set → 1.890 TL Şarjlı El Feneri Hp75 → 349 TL Smart Baskül - Connect Psc45 → 349 TL Philips Işıklı Şarjlı Süpürge XC7043/01 → 9.990 TL Seyahat ve Avuç İçi Ütüsü → 899 TL 🍽️ Mutfak Ürünleri Mutfak Gereçleri → 35 TL Tek Fiyat Bıçak/Soyacak → 79 TL Süzgeç → 79 TL Kapaklı Organizer Kutu → 59 TL Sütlük → 349 TL Çelik Çaydanlık → 999 TL Düdüklü Tencere → 779 TL Çelik Sahan → 549 TL 6'lı Çelik Çay Kaşığı → 179 TL Çelik Servis Ürünleri → 139 TL Kare Kahvaltılık → 139 TL Desenli Katlanır Masa → 429 TL 🍽️ MUTFAK ÜRÜNLERİ Mutfak Gereçleri → 35 TL Tek Fiyat Bıçak/Soyacak → 79 TL Süzgeç → 79 TL Kapaklı Organizer Kutu → 59 TL Sütlük → 349 TL Çelik Çaydanlık → 999 TL Düdüklü Tencere → 779 TL Çelik Sahan → 549 TL 6'lı Çelik Çay Kaşığı → 179 TL Çelik Servis Ürünleri → 139 TL Kare Kahvaltılık → 139 TL Desenli Katlanır Masa → 429 TL 🕌 İbadet ve Manevi Ürünler Namaz Elbisesi → 229 TL Mevlüt Örtüsü → 159 TL Tesbih-Seccade Set → 119 TL Kadife Seccade → 179 TL Desenli Seccade → 89 TL Taşlı Zikirmatik → 65 TL Tesbih-Taşlı Zikirmatik Set → 89 TL Kutulu Tesbih → 19,50 TL Cam Boncuklu Tesbih → 49 TL Fırfırlı Dikişsiz Bone → 59 TL Yazma → 79 TL Fon Perde → 219 TL 🛒 18 ŞUBAT SALI YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU 🍫 Atıştırmalık Ürünler Metro 4x36 g → 32 TL Albeni 4x40 g → 36,50 TL Çokokrem 1500 g → 239 TL Kuruyemişli&Bitter Çikolatalı Meyve Bar 35 g → 37,50 TL Karam Gurme 3x50 g → 49 TL Browni Intense Çikolata Kaplı Krema Dolgulu Kek 3x50 g → 44,50 TL Biscolata Pia Çikolata Kaplamalı Browni Kek 108 g → 45 TL Sütlü Bar 3x30 g → 68,50 TL Sarelle Duo 350 g → 87 TL ☕ İçecek ve Kahve Ürünleri Cafe Crown Cappuccino 25 gr x 20 + bardak set → 129 TL Coffee Mate Nestle Kahve Beyazlatıcısı 625 g → 119 TL 🛒 18 ŞUBAT SALI KATALOĞU Marmarabirlik Siyah Zeytin 201-230 Adet/kg 800 g → 195 TL Cem Çizik Yeşil Zeytin 291-350 adet/kg → 109,50 TL Sinangil Alpa Buğday Unu 10 kg → 167,50 TL Saban Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kg → 95 TL Saban Nohut 2,5 kg → 119 TL Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg → 215 TL Saban Pilavlık Bulgur 2,5 kg → 52,50 TL 🛢️ YAĞ VE TATLANDIRICI ÜRÜNLERİ Hüner Mısır Yağı 5 L → 279 TL Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği 375 g → 47,50 TL Lokman Çilek Reçeli 1000 g → 69,50 TL İnci Tahin 1000 g → 125 TL Tariş Harnup Pekmezi 1300 g → 119 TL 🧼 TEMİZLİK ÜRÜNLERİ Omo Active Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 9 Kg → 365 TL Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L → 149 TL Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı → 145 TL Güldal Klasik Çamaşır Suyu 4 L → 61,50 TL Hyper Hypo Köpük Çamaşır Suyu → 38,50 TL Doa Lavabo Açıcı Jel → 41,50 TL Doa Arap Sabunu 1000 ml → 41,50 TL 👶 KİŞİSEL BAKIM VE HİJYEN ÜRÜNLERİ Bebek Bezi Aylık Paket → 315 TL Wells Kağıt Havlu 6'lı → 45 TL Wells Tuvalet Kağıdı 12'li → 55 TL Asperox Sparx Diamond 60'lı Bulaşık Makinesi Kapsül → 239 TL Listerine Ağız Bakım Suyu Alkolsüz → 65 TL Fotoğraflar BİM'den alınmıştır.