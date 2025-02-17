Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak 21 Şubat Cuma BİM aktüel indirimli ürünler listesi; Ramazan özel ilk katalog çıktı

21 Şubat Cuma BİM aktüel indirimli ürünler listesi; Ramazan özel ilk katalog çıktı

BİM'in 18-21 Şubat aktüel indirim kataloğunda oto aksesuarları ve teknoloji ürünleri dikkat çekiyor! 18 Şubat Salı günü atıştırmalıklar, temel gıda ve hijyen ürünleri uygun fiyatlarla satışta olacak.

Giriş Tarihi: 17.02.2025 09:25 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:25
21 Şubat Cuma BİM aktüel indirimli ürünler listesi; Ramazan özel ilk katalog çıktı

BİM, 21 Şubat Cuma günü satışa sunacağı yeni aktüel ürün kataloğunu duyurdu. Teknoloji, mutfak gereçleri ve oyuncak kategorilerinde dikkat çeken indirimler yer alıyor. Özellikle Philips Işıklı Şarjlı Süpürge, Saç Örgü Büküm Makinesi, Seyahat ve Avuç İçi Ütü, Düdüklü Tencere, Çelik Sahan ve Çarpma Öğreten Oyuncak gibi ürünler cazip fiyatlarla raflarda olacak.

21 Şubat Cuma BİM aktüel indirimli ürünler listesi; Ramazan özel ilk katalog çıktı

📌 BİM RAMAZAN ÜRÜNLERİ KATALOĞU

🥭 Hurma Çeşitleri

  • Hudri Hurma Simbat 400 g - 94,50₺
  • Medjoul Hurma Simbat 250 g - 89,50₺
  • Lulu Hurma Derme 300 g - 54,50₺
  • Mebrum Hurma List 250 g - 79,50₺
  • Rabbi Hurma Derme, List 250 g - 39,50₺
  • Yaş Hurma List, Majik 500 g - 94,50₺

🥜 Kuruyemiş Çeşitleri

  • Kırık Ceviz İçi Simbat 500 g - 199,00₺
  • Antep Fıstığı Simbat 300 g - 175,00₺
  • Kavrulmuş Fındık İçi Simbat 300 g - 155,00₺
  • Kavrulmuş Kaju Simbat 300 g - 149,00₺
  • Çiğ Badem Simbat 300 g - 139,00₺

21 Şubat Cuma BİM aktüel indirimli ürünler listesi; Ramazan özel ilk katalog çıktı

🍰 Tatlı ve Kadayıf Çeşitleri

  • Güllaç Ramazan 400 g - 69,00₺
  • Güllaç Saffet Abdullah 400 g - 67,50₺
  • Kuru Kayısı Simbat 250 g - 69,50₺
  • Kuru Üzüm Simbat 500 g - 50,00₺
  • Kızartılmış Kadayıf Paşapare 400 g - 49,00₺
  • Mini Kadayıf Hastel 200 g - 29,00₺
  • Muhallebilik Kadayıf Paşapare - 29,00₺
  • Baklavalık ve Böreklik Yufka Çeşitleri 800 g - 67,50₺
  • Kemalpaşa Tatlısı Ramazan 140 g - 59,00₺
  • Peynir Tatlısı Paşapare 140 g - 59,00₺
  • Kalburabastı Paşapare 200 g - 29,00₺
  • Şekerpare Paşapare 250 g - 29,00₺

🥤 İçecek Çeşitleri

  • Gazlı İçecek Çeşitleri Sarıyer 2,5 L - 39,50₺
  • Maden Suyu Sarkız 6x250 ml - 29,00₺
  • Ramazan Şerbeti Osmanoğlu 1 L - 22,50₺
  • Gül Şerbeti Osmanoğlu 1 L - 22,50₺
  • Buzlu Çay Çeşitleri Doğuş 1,5 L - 29,50₺
  • Gold Platinum Demlik Poşet Siyah Çay Efor - 69,00₺
  • Türk Kahvesi Teneke Cafe Crown 250 g - 135,00₺
  • Meyve Aromalı İçecek Çeşitleri Dimes Buzz 1 L - 27,50₺
  • Gül Suyu 300 ml - 39,50₺
21 Şubat Cuma BİM aktüel indirimli ürünler listesi; Ramazan özel ilk katalog çıktı

🚗 21 ŞUBAT CUMA KATALOĞU

  • Universal Oto Halı Paspas295 TL
  • Şarjlı Çok Fonksiyonlu Araç Süpürgesi1.595 TL
  • Araç İçi Dikiz Ayna Yol Kamerası999 TL
  • PVC Koltuk Koruyucu59 TL
  • Koltuk Arkası Organizer99 TL
  • Oto Bel Desteği75 TL
  • Çakmaklık Şarj Aleti Kablolu209 TL
  • Halı Bagaj Çantası195 TL
  • Araç Temizleme Jeli59 TL
  • Çift Silikon Araç Cam Sileceği59 TL
  • Led Işıklı Araç İçi Küllük139 TL
  • Magsafe Araç Şarj Cihazı359 TL

  • HP Tanklı Yazıcı5.490 TL
  • Altus 40 İnç FULL HD Uydu Alıcılı LED TV7.290 TL
  • Mini Buzdolabı +- 93/100 L4.975 TL
  • Fakir Dikey Buharlı Ütü1.390 TL
  • Közde Sütlü Türk Kahvesi Makinesi1.390 TL
  • Mega Blender Set1.890 TL
  • Şarjlı El Feneri Hp75349 TL
  • Smart Baskül - Connect Psc45349 TL
  • Philips Işıklı Şarjlı Süpürge XC7043/019.990 TL
  • Seyahat ve Avuç İçi Ütüsü899 TL

🍽️ Mutfak Ürünleri

  • Mutfak Gereçleri35 TL
  • Tek Fiyat Bıçak/Soyacak79 TL
  • Süzgeç79 TL
  • Kapaklı Organizer Kutu59 TL
  • Sütlük349 TL
  • Çelik Çaydanlık999 TL
  • Düdüklü Tencere779 TL
  • Çelik Sahan549 TL
  • 6'lı Çelik Çay Kaşığı179 TL
  • Çelik Servis Ürünleri139 TL
  • Kare Kahvaltılık139 TL
  • Desenli Katlanır Masa429 TL

21 Şubat Cuma BİM aktüel indirimli ürünler listesi; Ramazan özel ilk katalog çıktı

🍽️ MUTFAK ÜRÜNLERİ

  • Mutfak Gereçleri35 TL
  • Tek Fiyat Bıçak/Soyacak79 TL
  • Süzgeç79 TL
  • Kapaklı Organizer Kutu59 TL
  • Sütlük349 TL
  • Çelik Çaydanlık999 TL
  • Düdüklü Tencere779 TL
  • Çelik Sahan549 TL
  • 6'lı Çelik Çay Kaşığı179 TL
  • Çelik Servis Ürünleri139 TL
  • Kare Kahvaltılık139 TL
  • Desenli Katlanır Masa429 TL

🕌 İbadet ve Manevi Ürünler

  • Namaz Elbisesi229 TL
  • Mevlüt Örtüsü159 TL
  • Tesbih-Seccade Set119 TL
  • Kadife Seccade179 TL
  • Desenli Seccade89 TL
  • Taşlı Zikirmatik65 TL
  • Tesbih-Taşlı Zikirmatik Set89 TL
  • Kutulu Tesbih19,50 TL
  • Cam Boncuklu Tesbih49 TL
  • Fırfırlı Dikişsiz Bone59 TL
  • Yazma79 TL
  • Fon Perde219 TL