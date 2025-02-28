14 saat tok tutan öneri; İbn-i Sina’nın 850 yıl öncesine dayanan Ramazan reçetesi!

🍽️ CANAN KARATAY'DAN SAHUR İÇİN SAĞLIKLI ÖNERİLER

Sağlıklı beslenme denildiğinde akla gelen isimlerden biri olan Prof. Dr. Canan Karatay da sahur için şu besinleri öneriyor:

Yumurta: Protein açısından zengin bir besin olduğu için tok tutma özelliği oldukça yüksektir.

Beyaz Peynir ve Zeytin: Tuz oranı dengeli olan beyaz peynir ve salamura zeytin, vücudun mineral dengesini koruyarak oruç sürecini kolaylaştırabilir.

Soğuk Sıkım Zeytinyağı: Pırasa, havuç, kereviz ve lahana gibi sebzelerle tüketildiğinde sindirimi rahatlatıcı etkisi olabilir.

Fındık, Fıstık, Ceviz: Sağlıklı yağ ve protein içeriğiyle uzun süre tokluk hissi sağlar.

Kayısı, İncir Kurusu: Doğal enerji kaynağı olarak oruç sürecinde vücudu destekleyebilir.

Kemik Suyu ile Hazırlanan Çorbalar: Bağışıklık sistemini güçlendirerek Ramazan boyunca enerjik kalmaya yardımcı olabilir.

Mercimek, Kuru Fasulye, Nohut: Yüksek lif ve protein içeriğiyle kan şekerini dengede tutarak ani açlık krizlerini önleyebilir.

Sebzeli Börek (İnce Yufkalı): İçeriğinde lif oranı yüksek sebzeler bulunursa sindirimi destekleyebilir.

Ev Yoğurdu: Probiyotik içeriğiyle bağırsak sağlığını koruyarak mide rahatsızlıklarını önleyebilir.