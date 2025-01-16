Ziraat Bankası ve Halkbank’tan yeni konut kredisi kampanyası! Düşük faizli 2.5 milyon TL kredi

Hayalinizdeki eve kavuşmak için kredi araştırıyorsanız, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın konut kredisi kampanyaları tam size göre olabilir. 120 ay vadeli ve 1.500.000 TL tutarındaki krediler için belirlenen faiz oranları ve taksit seçenekleri karşılaştırıldığında, bütçenizi sarsmadan ev sahibi olmanın yollarını keşfedebilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI 2.5 MİLYON TL KONUT KREDİSİ
Ziraat Bankası'nın "Hesaplı Evim Konut Kredisi" ile 2.500.000 TL kredi tutarı için 120 ay vade ile hesaplama yapıldığında, öne çıkan rakamlar şu şekilde:
Aylık Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit Tutarı: 79.307,45 TL
Toplam Geri Ödeme: Detaylı hesaplama için toplam maliyet oranı %44,6858 olarak belirtilmiştir.
Ek Masraflar: Ekspertiz ve ipotek masrafları lokasyona göre değişiklik gösterebilir.
ZİRAAT BANKASI 1.5 MİLYON TL KONUT KREDİSİ
Kredi Tutarı: 1.500.000 TL
Vade: 120 Ay
Aylık Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit Tutarı: 47.584,47 TL
Yıllık Maliyet Oranı: %44,9008
HALKBANK 2.5 MİLYON TL KONUT KREDİSİ
Halkbank'ın sunduğu konut kredisi için 2.500.000 TL tutarında ve 120 ay vadeli kredi hesaplaması sonuçları ise şu şekilde:
Aylık Faiz Oranı: %3,4
Aylık Taksit Tutarı: 86.566,33 TL
Toplam Geri Ödeme: 10.387.959,60 TL
Ek Masraflar: Ekspertiz ücreti ve diğer masraflar yaklaşık 21.575 TL olarak belirlenmiştir.