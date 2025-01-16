Kadraj Bi Bak Ziraat Bankası ve Halkbank'tan yeni konut kredisi kampanyası! Düşük faizli 2.5 milyon TL kredi

Ziraat Bankası ve Halkbank'tan yeni konut kredisi kampanyası! Düşük faizli 2.5 milyon TL kredi

Ev sahibi olmayı planlayanlar için Halkbank ve Ziraat Bankası’nın sunduğu konut kredileri dikkat çekiyor. İki bankanın da 1.500.000 TL kredi tutarı için sunduğu faiz oranları ve ödeme planları farklılık gösterirken, aylık taksit tutarlarından toplam geri ödemeye kadar önemli farklar bulunuyor.

Giriş Tarihi: 16.01.2025 18:13
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Ziraat Bankası ve Halkbank’tan yeni konut kredisi kampanyası! Düşük faizli 2.5 milyon TL kredi

Hayalinizdeki eve kavuşmak için kredi araştırıyorsanız, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın konut kredisi kampanyaları tam size göre olabilir. 120 ay vadeli ve 1.500.000 TL tutarındaki krediler için belirlenen faiz oranları ve taksit seçenekleri karşılaştırıldığında, bütçenizi sarsmadan ev sahibi olmanın yollarını keşfedebilirsiniz.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

ZİRAAT BANKASI 2.5 MİLYON TL KONUT KREDİSİ

Ziraat Bankası'nın "Hesaplı Evim Konut Kredisi" ile 2.500.000 TL kredi tutarı için 120 ay vade ile hesaplama yapıldığında, öne çıkan rakamlar şu şekilde:

Aylık Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit Tutarı: 79.307,45 TL

Toplam Geri Ödeme: Detaylı hesaplama için toplam maliyet oranı %44,6858 olarak belirtilmiştir.

Ek Masraflar: Ekspertiz ve ipotek masrafları lokasyona göre değişiklik gösterebilir.

ZİRAAT BANKASI 1.5 MİLYON TL KONUT KREDİSİ

Kredi Tutarı: 1.500.000 TL

Vade: 120 Ay

Aylık Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit Tutarı: 47.584,47 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %44,9008

HALKBANK 2.5 MİLYON TL KONUT KREDİSİ

Halkbank'ın sunduğu konut kredisi için 2.500.000 TL tutarında ve 120 ay vadeli kredi hesaplaması sonuçları ise şu şekilde:

Aylık Faiz Oranı: %3,4

Aylık Taksit Tutarı: 86.566,33 TL

Toplam Geri Ödeme: 10.387.959,60 TL

Ek Masraflar: Ekspertiz ücreti ve diğer masraflar yaklaşık 21.575 TL olarak belirlenmiştir.

HALKBANK 1.5 MİLYON TL KONUT KREDİSİ

    Kredi Tutarı: 1.500.000 TL

    Vade: 120 Ay

    Aylık Faiz Oranı: %3,4

    Aylık Taksit Tutarı: 51.939,80 TL

    Toplam Geri Ödeme: 6.232.776,00 TL

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