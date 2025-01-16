Ziraat Bankası ve Halkbank'tan yeni konut kredisi kampanyası! Düşük faizli 2.5 milyon TL kredi

Ev sahibi olmayı planlayanlar için Halkbank ve Ziraat Bankası’nın sunduğu konut kredileri dikkat çekiyor. İki bankanın da 1.500.000 TL kredi tutarı için sunduğu faiz oranları ve ödeme planları farklılık gösterirken, aylık taksit tutarlarından toplam geri ödemeye kadar önemli farklar bulunuyor.

Giriş Tarihi: 16.01.2025 18:13 PAYLAŞ ABONE OL

Hayalinizdeki eve kavuşmak için kredi araştırıyorsanız, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın konut kredisi kampanyaları tam size göre olabilir. 120 ay vadeli ve 1.500.000 TL tutarındaki krediler için belirlenen faiz oranları ve taksit seçenekleri karşılaştırıldığında, bütçenizi sarsmadan ev sahibi olmanın yollarını keşfedebilirsiniz.

Fotoğraflar: AA ZİRAAT BANKASI 2.5 MİLYON TL KONUT KREDİSİ Ziraat Bankası'nın "Hesaplı Evim Konut Kredisi" ile 2.500.000 TL kredi tutarı için 120 ay vade ile hesaplama yapıldığında, öne çıkan rakamlar şu şekilde: Aylık Faiz Oranı: %3,09 Aylık Taksit Tutarı: 79.307,45 TL Toplam Geri Ödeme: Detaylı hesaplama için toplam maliyet oranı %44,6858 olarak belirtilmiştir. Ek Masraflar: Ekspertiz ve ipotek masrafları lokasyona göre değişiklik gösterebilir. ZİRAAT BANKASI 1.5 MİLYON TL KONUT KREDİSİ Kredi Tutarı: 1.500.000 TL Vade: 120 Ay Aylık Faiz Oranı: %3,09 Aylık Taksit Tutarı: 47.584,47 TL Yıllık Maliyet Oranı: %44,9008