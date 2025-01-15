Yumurtanın rengindeki farklılıklar ne anlama geliyor? Meğer bu renkse...

Yumurta kırıldığında karşılaşılan sarı tonunun yalnızca bir görüntüden ibaret olmadığını biliyor muydunuz? Kimi zaman parlak turuncu, kimi zaman ise soluk sarı olan yumurta sarısının ardında tavuğun beslenme düzeni, yaşam koşulları ve sağlığına dair pek çok ipucu yatıyor.

Giriş Tarihi: 15.01.2025 19:43 PAYLAŞ ABONE OL

Yumurta sarısının tonları sadece bir renk farkı mı, yoksa daha fazlasını mı ifade ediyor? Uzmanlar, yumurta sarısının renginin aslında tavuğun beslenme şekli ve yetiştirilme koşulları hakkında önemli ipuçları taşıdığını belirtiyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi 🥚 YUMURTA SARISINDAKİ RENK TONLARI NE ANLAMA GELİYOR? Yumurta sarısının farklı tonları, tavuğun beslenme şekline göre belirleniyor: Soluk Sarı: Tavuğun buğday, arpa veya beyaz mısır unu gibi düşük pigmentli yemlerle beslendiğini gösterir. Parlak Sarı ya da Sarı-Turuncu: Mısır veya yonca unu gibi pigment açısından zengin gıdalarla beslenen tavukların yumurtalarından elde edilir. Turuncu: Çimen, böcek ve doğal besinlerle beslenen tavukların yumurtalarında görülür. Kadife çiçeği yaprakları veya kırmızı biber içeren yemler de bu tonu oluşturabilir.