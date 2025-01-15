Yumurtanın rengindeki farklılıklar ne anlama geliyor? Meğer bu renkse...

Yumurta sarısının tonları sadece bir renk farkı mı, yoksa daha fazlasını mı ifade ediyor? Uzmanlar, yumurta sarısının renginin aslında tavuğun beslenme şekli ve yetiştirilme koşulları hakkında önemli ipuçları taşıdığını belirtiyor.
Yumurta sarısının farklı tonları, tavuğun beslenme şekline göre belirleniyor:
Soluk Sarı: Tavuğun buğday, arpa veya beyaz mısır unu gibi düşük pigmentli yemlerle beslendiğini gösterir.
Parlak Sarı ya da Sarı-Turuncu: Mısır veya yonca unu gibi pigment açısından zengin gıdalarla beslenen tavukların yumurtalarından elde edilir.
Turuncu: Çimen, böcek ve doğal besinlerle beslenen tavukların yumurtalarında görülür. Kadife çiçeği yaprakları veya kırmızı biber içeren yemler de bu tonu oluşturabilir.
Otlak ve merada serbest gezen tavukların ürettiği yumurtalar, yalnızca daha koyu bir sarı tonuna sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda omega-3 yağ asitleri ve vitaminler açısından da zengindir. Ancak, uzmanlara göre yumurta sarısının tonu, besin değerinin doğrudan bir göstergesi değildir. Yağda çözünen vitaminler (A, D, E, K) gibi besin öğeleri, tavuğun genel sağlığına ve beslenmesine bağlıdır.