Yanmış tava ve tencerelere son! Kahve telvesini çöpe dökmeyin

Kahve telvesi, yalnızca bir atık olmaktan öteye geçerek hem mutfakta hem de günlük hayatta işinizi kolaylaştıracak pratik bir çözüm sunar. Tencere ve tavalarınızı temizlemekten metal yüzeyleri parlatmaya kadar birçok alanda değerlendirilebilir.
Kahve telvesinin en dikkat çeken özelliklerinden biri, tencere ve tavalar üzerindeki en inatçı kalıntıları bile çıkarabilmesidir. Sert ve aşındırıcı dokusu sayesinde, pişirme kaplarınızdaki yanmış ve yapışmış yiyecekleri kolayca temizlemenize olanak tanır. Özellikle dökme demir ve yapışmaz yüzeylerde etkili bir şekilde kullanılabilir.
Kullanımı:
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, kahve telvesinin sert yapısı nedeniyle cam ve seramik gibi hassas yüzeylerde dikkatli kullanılması gerektiğidir.
Eğer temizlik sonrası elinizde kahve telvesi artarsa, bu artıkları başka yüzeylerde de değerlendirebilirsiniz. Gümüş eşyalar, ızgaralar ve lavabolardaki kir ve lekeler için de kahve telvesi harika bir yardımcıdır.
Kullanımı:
Telveyi hafif nemli bir bez veya sünger yardımıyla metal yüzeye sürün.
Yüzeyi ovaladıktan sonra bol su ile durulayarak temizliği tamamlayın.