Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. "Genellikle çocuk parklarında bulunan ve iki ucuna birer kişinin oturup havada yükselip inmesini sağlayan aracın adının doğru yazılışı hangisidir?" sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı: