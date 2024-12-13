Kadraj Bi Bak Genellikle çocuk parklarında bulunan ve iki ucuna birer kişinin oturup havada yükselip inmesini sağlayan aracın adının doğru yazılışı hangisidir?

Genellikle çocuk parklarında bulunan ve iki ucuna birer kişinin oturup havada yükselip inmesini sağlayan aracın adının doğru yazılışı hangisidir?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 13 Aralık tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki “Genellikle çocuk parklarında bulunan ve iki ucuna birer kişinin oturup havada yükselip inmesini sağlayan aracın adının doğru yazılışı hangisidir?” sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Giriş Tarihi: 13.12.2024 21:30 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 21:38
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Genellikle çocuk parklarında bulunan ve iki ucuna birer kişinin oturup havada yükselip inmesini sağlayan aracın adının doğru yazılışı hangisidir?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. "Genellikle çocuk parklarında bulunan ve iki ucuna birer kişinin oturup havada yükselip inmesini sağlayan aracın adının doğru yazılışı hangisidir?" sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı:

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster

SORU:Genellikle çocuk parklarında bulunan ve iki ucuna birer kişinin oturup havada yükselip inmesini sağlayan aracın adının doğru yazılışı hangisidir?

A:Tahtıravalli

B:Tahtarevelli

C:Tahterelelli

D:Tahterevalli

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster

CEVAP:D

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