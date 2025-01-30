Sizi içerden öldüren sessiz tehlike! Bilim insanları uyardı

Vücutta fark edilmeden biriken iç organ yağları, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Kalp hastalıkları, diyabet ve metabolik bozukluklarla ilişkilendirilen bu yağlanma, özellikle hareketsiz yaşam süren ve sağlıksız beslenen bireylerde daha yaygın görülüyor. Harvard Medical School’un 2024 yılı raporuna göre, iç organ yağlarının azaltılması için beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi ve düzenli egzersiz yapılması büyük önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 30.01.2025 18:45 PAYLAŞ ABONE OL

İç organ yağlanması, sağlıklı kilo kontrolü sağlansa bile gizli bir tehdit oluşturmaya devam edebiliyor. Bu tür yağlanmanın özellikle karaciğer, kalp ve bağırsak sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı biliniyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi İÇ ORGAN YAĞLANMASI: SESSİZ TEHLİKE VE KURTULMA YOLLARI Vücutta iç organları saran ve sağlık açısından ciddi riskler oluşturan visseral yağ, dışarıdan fark edilmediği için genellikle göz ardı ediliyor. Ancak aşırı iç yağlanma, kalp hastalıkları, diyabet ve metabolik bozukluklar gibi birçok sağlık sorununa yol açabiliyor. VİSSERAL YAĞ NASIL ANLAŞILIR? Bel çevresi ölçümü, iç organ yağlanmasını belirlemede önemli bir yöntemdir. Genel olarak kadınlarda 89 cm, erkeklerde ise 101 cm üzerindeki bel çevresi, yüksek visseral yağ oranına işaret edebilir. Ayrıca bel-kalça oranı da bir diğer göstergedir; kadınlarda 0.85, erkeklerde ise 0.90 üzeri değerler risk grubunda yer alabilir.