Şişme montu doğru yıkama yöntemi! Ömrünü 2 kat uzatacak

Soğuk havalarda en büyük kurtarıcılarımızdan biri olan şişme montlar, doğru yöntemlerle temizlenmediğinde zarar görebilir. Özellikle leke temizliği ve yıkama aşamalarında yapılacak yanlışlar, montların yalıtımını ve kabarıklığını bozabilir. Şişme montunuzu ilk günkü gibi temiz ve sağlam tutmak için hangi adımları izlemeniz gerektiğini iki uzman açıkladı.

ŞİŞME MONT ELDE VEYA MAKİNEDE NASIL YIKANIR?

Kış aylarında şişme montlar, sıcak tutma özellikleriyle vazgeçilmez bir seçenek. Ancak, bu montların temizlenmesi genellikle hassas bir süreç gerektirir. Şişme montlarınızı dolgusuna zarar vermeden veya şeklini bozmadan temiz tutmanın yöntemlerini iki uzman görüşü eşliğinde derledik.

ŞİŞME MONTLARIN LEKE TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Şişme montlarda lekeler oluştuğunda Marla Mock, hafif bir sıvı deterjanla nokta temizliği yapılmasını öneriyor. Lekeye bir veya iki damla sıvı deterjan sürün ve 15 dakika bekleyin. Bu işlemin ardından, montun tamamını yıkamayı planlıyorsanız, elde veya makinede yıkama aşamalarına geçebilirsiniz.

Alternatif bir yöntem ise oksijenli ağartıcı kullanımıdır. Emily's Maids şirketinden Alessandro Gazzo, oksijenli ağartıcı tozunu suyla karıştırarak lekelere uygulamayı ve 15 dakika beklettikten sonra durulama işlemini tavsiye ediyor.