Şişme montu doğru yıkama yöntemi! Ömrünü 2 kat uzatacak

Soğuk havalarda en büyük kurtarıcılarımızdan biri olan şişme montlar, doğru yöntemlerle temizlenmediğinde zarar görebilir. Özellikle leke temizliği ve yıkama aşamalarında yapılacak yanlışlar, montların yalıtımını ve kabarıklığını bozabilir. Şişme montunuzu ilk günkü gibi temiz ve sağlam tutmak için hangi adımları izlemeniz gerektiğini iki uzman açıkladı.
ŞİŞME MONT ELDE VEYA MAKİNEDE NASIL YIKANIR?
Kış aylarında şişme montlar, sıcak tutma özellikleriyle vazgeçilmez bir seçenek. Ancak, bu montların temizlenmesi genellikle hassas bir süreç gerektirir. Şişme montlarınızı dolgusuna zarar vermeden veya şeklini bozmadan temiz tutmanın yöntemlerini iki uzman görüşü eşliğinde derledik.
Şişme montlarda lekeler oluştuğunda Marla Mock, hafif bir sıvı deterjanla nokta temizliği yapılmasını öneriyor. Lekeye bir veya iki damla sıvı deterjan sürün ve 15 dakika bekleyin. Bu işlemin ardından, montun tamamını yıkamayı planlıyorsanız, elde veya makinede yıkama aşamalarına geçebilirsiniz.
Alternatif bir yöntem ise oksijenli ağartıcı kullanımıdır. Emily's Maids şirketinden Alessandro Gazzo, oksijenli ağartıcı tozunu suyla karıştırarak lekelere uygulamayı ve 15 dakika beklettikten sonra durulama işlemini tavsiye ediyor.
Noktasal Temizlik
Leke temizleme yöntemlerinden birini uyguladıktan sonra, montun geri kalanını yıkamaya geçebilirsiniz.
Bir Kap Hazırlayın
Lavabo ya da büyük bir kabı soğuk suyla doldurun ve birkaç damla hafif bulaşık deterjanı ekleyin.
Ceketi Islatın
Montu suya yerleştirip çalkalayın. Yeterli temizlik için 15-30 dakika arasında bekletin.
Kuruması İçin Asın
Montu sudan çıkarıp hafifçe sıkarak fazla nemi alın. Ancak bükme işlemi yapmamaya dikkat edin, bu yalıtım malzemesinin topaklanmasına neden olabilir. Montu, hava alan bir yere asarak kurumaya bırakın.
Noktasal Temizlik
Montu makineye koymadan önce, lekeleri yukarıda belirtilen yöntemlerle temizleyin.
Montu Hazırlayın
Fermuarları ve cepleri kapatın. Açık fermuarlar kumaşın zarar görmesine yol açabilir.
Doğru Ayarları Kullanın
Montunuzu soğuk su ayarında ve hassas programda yıkayın. Marla Mock, hassas kumaşlar için özel deterjan kullanmanızı öneriyor. Gazzo ise yumuşatıcı kullanımından kaçınılması gerektiğini belirtiyor, çünkü bu yalıtım liflerini düzleştirebilir.
Kurutma İşlemi
Montunuzun kurutucuda kurutulabilir olup olmadığını kontrol edin. Eğer uygunsa, birkaç kurutma topu veya tenis topu ekleyerek yalıtımın şeklini koruyabilirsiniz. Montun tamamen kuruduğundan emin olmadan kurutucudan çıkarmayın.