Şeflerin çorba sırrı ortaya çıktı! 1 kepçe ile lezzet iki katına çıkıyor

LEZZET SIRRI: TAVUK SUYU

Ev yapımı tavuk suyu, çorbanızın lezzetini katlamak için mükemmel bir seçimdir. Marketten hazır tavuk suyu almak yerine, bir adet tavuk budunu kaynatarak elde edeceğiniz doğal tavuk suyunu kullanabilirsiniz. Bir kepçe tavuk suyu eklemek, özellikle mercimek, tarhana ve domates çorbası gibi tariflerde harikalar yaratacaktır. Ancak bu yöntemi kelle paça ve işkembe çorbasında uygulamanıza gerek yoktur. Bu çorbalar kendi özgün tatlarını korumalıdır.