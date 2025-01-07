Şeflerin çorba sırrı ortaya çıktı! 1 kepçe ile lezzet iki katına çıkıyor

Türk mutfağının vazgeçilmezi çorbalar, her sofranın olmazsa olmazı. Ancak çorbalara eklenen özel bir dokunuş, lezzetlerini ikiye katlayabilir.
Her çorba farklı baharatlarla lezzetlenir. İşte şeflerin önerdiği baharatlar ve hangi çorbaya eklenmesi gerektiği:
Mercimek Çorbası: Karabiber, zencefil, kimyon, kırmızı biber, kişniş, zerdeçal ve tarçın.
Tarhana Çorbası: Karabiber, nane, pul biber ve kırmızı biber.
Ezogelin Çorbası: Pul biber, nane ve tuz.
Domates Çorbası: Kekik, karabiber ve nane.
Soğan Çorbası: Taze kekik, kuru kekik ve karabiber.
Beyran Çorbası: Pul biber, kırmızı toz biber ve karabiber.
Pirinç Çorbası: Kırmızı pul biber ve nane.
İşkembe ve Kelle Paça Çorbası: Kimyon, pul biber, karabiber ve kırmızı toz biber.
Balık Çorbası: Tane karabiber, kişniş tohumu, zerdeçal ve tuz.
Ev yapımı tavuk suyu, çorbanızın lezzetini katlamak için mükemmel bir seçimdir. Marketten hazır tavuk suyu almak yerine, bir adet tavuk budunu kaynatarak elde edeceğiniz doğal tavuk suyunu kullanabilirsiniz. Bir kepçe tavuk suyu eklemek, özellikle mercimek, tarhana ve domates çorbası gibi tariflerde harikalar yaratacaktır. Ancak bu yöntemi kelle paça ve işkembe çorbasında uygulamanıza gerek yoktur. Bu çorbalar kendi özgün tatlarını korumalıdır.