Sabah 9’dan önce kahvaltı yapmak depresyonu bitiriyor! İşte sebebi

Birçok kişi sabah kahvaltısını atlıyor veya geciktiriyor. Ancak yeni araştırmalar, günün ilk öğününün saat kaçta tüketildiğinin psikolojik sağlık üzerinde doğrudan etkili olabileceğini gösteriyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

24 BİN KİŞİLİK KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA

Araştırmada, 11 yıl boyunca yaklaşık 24.000 yetişkinin sabah kahvaltı alışkanlıkları incelendi. Katılımcılara, düzenli olarak kahvaltı yapıp yapmadıkları ve eğer yapıyorlarsa saat kaçta kahvaltı ettikleri soruldu. Sonuçlar, sabah erken kahvaltı yapan kişilerin, kahvaltıyı geç saatlere bırakanlara ya da hiç yapmayanlara göre daha düşük depresyon riskine sahip olduğunu gösterdi.

ERKEN KAHVALTININ RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ

Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, İngiltere'de her altı yetişkinden biri düzenli olarak orta ila şiddetli depresyon semptomları gösteriyor. Bilim insanları, sabah geç saatlerde kahvaltı yapanların ya da kahvaltıyı atlayanların ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaşayabileceğini vurguluyor.