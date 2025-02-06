Sabah 9’dan önce kahvaltı yapmak depresyonu bitiriyor! İşte sebebi

Birçok kişi sabah kahvaltısını atlıyor veya geciktiriyor. Ancak yeni araştırmalar, günün ilk öğününün saat kaçta tüketildiğinin psikolojik sağlık üzerinde doğrudan etkili olabileceğini gösteriyor.
24 BİN KİŞİLİK KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA
Araştırmada, 11 yıl boyunca yaklaşık 24.000 yetişkinin sabah kahvaltı alışkanlıkları incelendi. Katılımcılara, düzenli olarak kahvaltı yapıp yapmadıkları ve eğer yapıyorlarsa saat kaçta kahvaltı ettikleri soruldu. Sonuçlar, sabah erken kahvaltı yapan kişilerin, kahvaltıyı geç saatlere bırakanlara ya da hiç yapmayanlara göre daha düşük depresyon riskine sahip olduğunu gösterdi.
ERKEN KAHVALTININ RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ
Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, İngiltere'de her altı yetişkinden biri düzenli olarak orta ila şiddetli depresyon semptomları gösteriyor. Bilim insanları, sabah geç saatlerde kahvaltı yapanların ya da kahvaltıyı atlayanların ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaşayabileceğini vurguluyor.
KAHVALTIYI GEÇ YAPMAK NEDEN ZARARLI?
Araştırmacılar, geç saatlerde kahvaltı yapmanın depresyon riskini artırmasının altında yatan nedenleri tam olarak açıklayamasa da bazı teoriler öne sürülüyor. Bunlardan biri, kahvaltıyı geciktirmenin veya atlamanın uyku düzensizliği, hareketsiz yaşam tarzı ve günlük motivasyon eksikliği gibi olumsuz alışkanlıklarla ilişkili olmasıdır. Bu faktörlerin bir araya gelmesi, depresyon belirtilerini tetikleyebilir.
Ayrıca, erken saatlerde yemek yemenin biyolojik saatimizi düzenleyerek hormon seviyelerini dengelediği ve stres seviyelerini azalttığı düşünülüyor. Kortizol seviyelerinin sabah saatlerinde doğal olarak yüksek olduğu biliniyor ve bu saatlerde besin almak, hormon dengesinin korunmasına yardımcı olabilir.
KAHVALTI ALIŞKANLIKLARI VE BESİN TERCİHLERİ ÖNEMLİ
Uzmanlar, kahvaltının yalnızca saatinin değil, içeriğinin de ruh sağlığı üzerinde etkili olduğunu belirtiyor. Dengeli bir kahvaltının protein, sağlıklı yağlar ve lif açısından zengin olması gerektiği vurgulanıyor. Örneğin, tam tahıllı ekmek, yumurta, yoğurt, ceviz ve meyve içeren bir kahvaltının daha uzun süre tokluk sağladığı ve kan şekerini dengede tuttuğu ifade ediliyor.
SABAH RUTİNLERİNDE KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER BÜYÜK FARKLAR YARATABİLİR
Uzmanlar, özellikle depresyon riski taşıyan kişilerin sabah rutinlerini gözden geçirmelerini öneriyor. Sabah erken saatte kalkmak, düzenli bir uyku düzeni oluşturmak ve güne besleyici bir kahvaltı ile başlamak, zihinsel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra, kahvaltıyı sosyal bir etkinlik haline getirmek, günün ilk saatlerinde yapılan fiziksel aktivitelerle desteklemek de ruh halini olumlu yönde etkileyebilir.