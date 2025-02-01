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Pazartesi okullar tatil mi? 3 Şubat okul yarım gün mü?

15 tatilin uzatılıp uzatılmadığı ve 3 Şubat Pazartesi günü okulların durumu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre yarıyıl tatili 31 Ocak Cuma günü sona erdi. Hafta sonunun ardından 3 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak. Peki, okullar yarım gün mü olacak? İşte konuya ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 01.02.2025 22:11 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 22:13
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Pazartesi okullar tatil mi? 3 Şubat okul yarım gün mü?

3 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre yarıyıl tatili 31 Ocak Cuma günü sona erdi. Hafta sonunun ardından 3 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak. Peki, okullar yarım gün mü olacak? İşte konuya ilişkin detaylar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

15 TATİL UZADI MI?

15 günlük sömestr tatili uzatılmadı. Pazartesi günü MEB'e bağlı tüm okullar açılacak ve öğrenciler 2. dönemin ilk dersine başlayacaklar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

3 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR YARIM GÜN MÜ OLACAK?

3 Şubat Pazartesi günü bazı okullar, eğitim toplantısı nedeniyle 3 ders şeklinde ilerleyecek. Bu karar, okulların ikili ya da tekli eğitim yöntemine göre değişkenlik gösterebilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona ermiş olacak.