Pazartesi okullar tatil mi? 3 Şubat okul yarım gün mü?

3 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre yarıyıl tatili 31 Ocak Cuma günü sona erdi. Hafta sonunun ardından 3 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak. Peki, okullar yarım gün mü olacak? İşte konuya ilişkin detaylar.