Pazartesi okullar tatil mi? 3 Şubat okul yarım gün mü?

3 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre yarıyıl tatili 31 Ocak Cuma günü sona erdi. Hafta sonunun ardından 3 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak. Peki, okullar yarım gün mü olacak? İşte konuya ilişkin detaylar.
15 TATİL UZADI MI?
15 günlük sömestr tatili uzatılmadı. Pazartesi günü MEB'e bağlı tüm okullar açılacak ve öğrenciler 2. dönemin ilk dersine başlayacaklar.
3 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR YARIM GÜN MÜ OLACAK?
3 Şubat Pazartesi günü bazı okullar, eğitim toplantısı nedeniyle 3 ders şeklinde ilerleyecek. Bu karar, okulların ikili ya da tekli eğitim yöntemine göre değişkenlik gösterebilir.