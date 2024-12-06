ÖSYM sonuç e-devlet: ALES/3 sonuçları nasıl öğrenilir? ALES puanı hesaplama kaç yıl geçerli?

2024 ALES/3 sonuçlarına erişmek için adayların ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama sayfasını ziyaret etmesi gerekiyor. Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile görüntülenebilir. Sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle erişimde geçici aksaklıklar olabileceği belirtiliyor.

ALES Nedir ve Kimler Katılır?

ALES, üniversite mezunlarının akademik kariyerlerine devam edebilmesi ve lisansüstü programlara başvurabilmesi için gerekli olan bir sınavdır. Yüksek lisans, doktora programları ve öğretim elemanı kadrolarına başvurmak isteyenler için ALES puanı temel bir değerlendirme kriteridir.

ALES Puanının Geçerlilik Süresi

ALES puanının geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. 2024 yılında ALES/3 sınavına giren bir adayın aldığı puan, 2029 yılına kadar kullanılabilir.