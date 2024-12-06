Kadraj Bi Bak ÖSYM sonuç e-devlet: ALES/3 sonuçları nasıl öğrenilir? ALES puanı hesaplama kaç yıl geçerli?

ÖSYM sonuç e-devlet: ALES/3 sonuçları nasıl öğrenilir? ALES puanı hesaplama kaç yıl geçerli?

2024 yılının son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme süreci tamamlandı.

Giriş Tarihi: 06.12.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 10:28
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ÖSYM sonuç e-devlet: ALES/3 sonuçları nasıl öğrenilir? ALES puanı hesaplama kaç yıl geçerli?

Adaylar, sonuçlarını 6 Aralık 2024 tarihi itibarıyla ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebilecek. İşte sınava dair detaylar ve sorgulama ekranı bilgileri.

ALES/3 Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

2024 ALES/3 sonuçlarına erişmek için adayların ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama sayfasını ziyaret etmesi gerekiyor. Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile görüntülenebilir. Sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle erişimde geçici aksaklıklar olabileceği belirtiliyor.

ALES Nedir ve Kimler Katılır?

ALES, üniversite mezunlarının akademik kariyerlerine devam edebilmesi ve lisansüstü programlara başvurabilmesi için gerekli olan bir sınavdır. Yüksek lisans, doktora programları ve öğretim elemanı kadrolarına başvurmak isteyenler için ALES puanı temel bir değerlendirme kriteridir.

ALES Puanının Geçerlilik Süresi

ALES puanının geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. 2024 yılında ALES/3 sınavına giren bir adayın aldığı puan, 2029 yılına kadar kullanılabilir.

ALES Puanları Ne İçin Kullanılır?

Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları: Lisansüstü eğitim programlarına kabulde önemli bir kriterdir.

Akademik Kadro Başvuruları: Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve diğer akademik pozisyonlar için puan gereklidir.

TÜBİTAK ve Yurtdışı Eğitim Programları: Belirli burs ve eğitim programlarında ALES puanı talep edilebilir.

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