ÖSYM sonuç e-devlet: ALES/3 sonuçları nasıl öğrenilir? ALES puanı hesaplama kaç yıl geçerli?

Adaylar, sonuçlarını 6 Aralık 2024 tarihi itibarıyla ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebilecek. İşte sınava dair detaylar ve sorgulama ekranı bilgileri.
2024 ALES/3 sonuçlarına erişmek için adayların ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama sayfasını ziyaret etmesi gerekiyor. Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile görüntülenebilir. Sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle erişimde geçici aksaklıklar olabileceği belirtiliyor.
ALES, üniversite mezunlarının akademik kariyerlerine devam edebilmesi ve lisansüstü programlara başvurabilmesi için gerekli olan bir sınavdır. Yüksek lisans, doktora programları ve öğretim elemanı kadrolarına başvurmak isteyenler için ALES puanı temel bir değerlendirme kriteridir.
ALES puanının geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. 2024 yılında ALES/3 sınavına giren bir adayın aldığı puan, 2029 yılına kadar kullanılabilir.
Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları: Lisansüstü eğitim programlarına kabulde önemli bir kriterdir.
Akademik Kadro Başvuruları: Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve diğer akademik pozisyonlar için puan gereklidir.
TÜBİTAK ve Yurtdışı Eğitim Programları: Belirli burs ve eğitim programlarında ALES puanı talep edilebilir.