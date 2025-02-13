Kadraj Bi Bak ÖSYM Duyurdu: 2025-MSÜ Sınav Yerleri açıklandı! İşte Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı

ÖSYM Duyurdu: 2025-MSÜ Sınav Yerleri açıklandı! İşte Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılacak adaylar için beklenen duyuru geldi. ÖSYM, 2025-MSÜ sınav giriş belgelerini erişime açtı ve sınav yerleri belli oldu. Adaylar, 13 Şubat 2025 saat 15.30’dan itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav giriş belgelerini alabilecek.

Giriş Tarihi: 13.02.2025 17:36 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 17:42
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ÖSYM Duyurdu: 2025-MSÜ Sınav Yerleri açıklandı! İşte Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı

23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) için sınav yerleri açıklandı. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sınav giriş belgelerine ulaşabilecek.

2025-MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI! ÖSYM AİS MSÜ SINAV YERLERİ ÖĞRENME EKRANI AÇILDI

2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) giriş belgeleri erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların sınava girecekleri yer bilgisini içeren sınav giriş belgelerini yayımladı. Sınava katılacak adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav yerlerini sorgulayabilecekler.

MSÜ SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2025-MSÜ sınavına girecek adaylar 13 Şubat 2025 saat 15.30'dan itibaren sınav giriş belgelerini edinebilecekler. Sınav yerlerini öğrenmek için adayların aşağıdaki adımları takip etmesi gerekiyor:

ÖSYM AİS sistemine giriş yapın: https://ais.osym.gov.tr

T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle giriş yapın.

"Sınav Giriş Belgesi" sekmesine tıklayarak sınav yerinizi öğrenin.

Sınav giriş belgenizi yazdırarak sınav günü yanınızda bulundurun.

ÖNEMLİ NOT
Adayların sınav günü giriş belgesinin çıktısını almaları ve sınav saatinden önce belirlenen sınav merkezinde bulunmaları gerekmektedir.

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ÖSYM'DEN 2025-MSÜ DUYURUSU

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacağı belirtildi. Adayların sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı duyurulurken, sınav günü kurallara dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

ÖSYM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Şubat 2025 tarihinde saat 15.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir."

MSÜ SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ KURALLAR

Adayların sınav günü dikkat etmeleri gereken kurallar şunlardır:

Sınav saat 10.15'te başlayacaktır.

Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı veya pasaport) olmadan sınava girilemeyecektir.

Sınav salonuna elektronik cihaz, saat, kulaklık vb. yasaklı eşyalarla giriş yapılamayacaktır.

Adayların sınav günü mağduriyet yaşamamaları için belirtilen kurallara dikkat etmeleri ve sınav yerlerine zamanında ulaşmaları büyük önem taşımaktadır.

2025-MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) 23 Şubat 2025 Pazar günü saat 10.15'te yapılacaktır.