ÖSYM Duyurdu: 2025-MSÜ Sınav Yerleri açıklandı! İşte Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı

ÖSYM tarafından yapılan paylaşım (X)

ÖSYM'DEN 2025-MSÜ DUYURUSU

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacağı belirtildi. Adayların sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı duyurulurken, sınav günü kurallara dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

ÖSYM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Şubat 2025 tarihinde saat 15.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir."