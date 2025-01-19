Kırmızı et ürünleri bu hafta indirimde! A101 23 Ocak A101 Aldın Aldın Kataloğu

A101, 19 Ocak itibarıyla başlayan indirimlerle dikkat çekiyor. Doğuş Filiz Siyah Çay 1 Kg 175 TL, Pınar Yarım Yağlı Yoğurt 2 Kg 85 TL ve daha pek çok ürün bu hafta indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini alacak.