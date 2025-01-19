Kadraj Bi Bak Kırmızı et ürünleri bu hafta indirimde! A101 23 Ocak A101 Aldın Aldın Kataloğu

Kırmızı et ürünleri bu hafta indirimde! A101 23 Ocak A101 Aldın Aldın Kataloğu

Türkiye'nin önde gelen market zincirleri A101, BİM ve ŞOK'un bu haftaki aktüel ürün katalogları yayınlandı. Gıdadan temizlik ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden tekstile kadar geniş bir yelpazede indirim fırsatları sunan bu kataloglar, alışveriş tutkunlarını cezbediyor.

Giriş Tarihi: 19.01.2025 16:55
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Kırmızı et ürünleri bu hafta indirimde! A101 23 Ocak A101 Aldın Aldın Kataloğu

A101, 19 Ocak itibarıyla başlayan indirimlerle dikkat çekiyor. Doğuş Filiz Siyah Çay 1 Kg 175 TL, Pınar Yarım Yağlı Yoğurt 2 Kg 85 TL ve daha pek çok ürün bu hafta indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini alacak.

Fotoğraflar: A101Fotoğraflar: A101

19-24 OCAK HAFTANIN YILDIZLARI

Doğuş Filiz Çay Siyah 1KG - 175 TL

Nescafe Kahve Çeşitleri 10'lu - 49,50 TL

Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 g - 75 TL

Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1KG - 115 TL

Öncü Domates Salçası 1650 g - 109 TL

Erkek Boxer - 42,50 TL

Çerezya Spesiyal Kokteyl Kuruyemiş 150 g - 67,50 TL

Ülker Pötibör Bisküvi 450 g - 39 TL

Mistral Kağıt Havlu 1KG - 89 TL

Rinso Sıvı Deterjan Çeşitleri 3L - 175 TL

Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1KG - 125 TL

Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 g - 185 TL

Pınar Yarım Yağlı Yoğurt 2KG - 85 TL

Denge Laktozsuz Süt 1L - 37,50 TL

16-19 OCAK İNDİRİMLİ MEYVE-SEBZE VE ET ÜRÜNLERİ

İthal Muz - 74,50 TL

Patates - 11,75 TL

Portakal - 24,50 TL

Santa Maria Armut - 43,75 TL

Beşler Dana Izgara Köfte 400 g - 145 TL

Kombinet Dana Kuşbaşı 400 g - 169 TL

Beşler Dana Kuşbaşı 400 g - 174 TL

23 OCAK A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU

Elektronik ve Beyaz Eşyalar

AMP5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped - 64.490 TL

JVC 65 İnç 4K Ultra HD Android TV - 22.999 TL

Philips 55 İnç 4K UHD Smart Led TV - 23.999 TL

Toshiba 50 İnç 4K Ultra HD Android TV - 14.599 TL

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi - 10.999 TL

SEG 12 KG Çamaşır Makinesi - 15.799 TL

Regal Beyaz 3'lü Ankastre Set - 14.599 TL

Kiwi Overlok Makinesi - 5.999 TL

Kiwi Kablosuz Dik Süpürge - 2.999 TL

English Home Airfryer - 2.499 TL

Sarex Çay Makinesi - 1.199 TL

Çelik Kettle - 459 TL

Dijital Baskül - 279 TL

Ev ve Mutfak Ürünleri

Seramik Basık Tencere - 649 TL

Seramik Tava - 399 TL

Seramik Derin Tencere - 649 TL

Borosilikat Çay Bardağı 6'lı - 159 TL

Borosilikat Kupa - 69,50 TL

Tava Seti 3'lü - 499 TL

Dikdörtgen Metal Yemek Kabı 2'li - 699 TL

Güral Porselen Pasta Tabağı - 59 TL

Emaye Fırın Tepsisi Çeşitleri - 169 TL

Giyim ve Aksesuarlar

ABS Valiz Orta Boy - 739 TL

ABS Valiz Kabin Boy - 639 TL

Sıcak Su Torbası - 59,50 TL

Erkek Eşofman Altı - 349 TL

Erkek Bisiklet Yaka Sweatshirt - 379 TL

Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk - 299 TL

Çocuk ve Oyuncak Ürünleri

Kutu Oyunu Bionic Adam - 99 TL

Oyuncak Tabanca - 159 TL

Oyuncak Metal Çek Bırak Arabalar - 85 TL

Oyuncak Tombul Traktör - 119 TL

Oyuncak Bloklar 38 Parça - 159 TL

Oyuncak Beşik - 129 TL

Oyuncak Alissa Mutfak Seti - 229 TL

Gıda ve Temizlik Ürünleri

Eker Probiyotik Yoğurt 900 g - 52,50 TL

Dana kuşbaşı ve köfte indirimiDana kuşbaşı ve köfte indirimi

Taciroğlu Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 500 g - 159 TL

Sütaş Latte Kahveli Sütlü İçecek - 62,50 TL

Tarabya Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g - 225 TL

Tarihi Odunpazarı Beyaz Sirke 5L - 59 TL

SuperFresh Dondurulmuş Milföy Hamuru 1KG - 89 TL

FreshLife Emici Külot 14'lü - 189 TL

Lure Lip Balm Çeşitleri 10 g - 69 TL

Hametol Cilt Bakım Seti - 225 TL

Yetiş Ultra Çamaşır Suyu Çeşitleri 4KG - 87,50 TL

Max Rosa Sıvı Sabun Çeşitleri 4L - 79 TL

Samba Patates Cipsi Çeşitleri 135 g - 39,50 TL

Sarıyer Şekersiz Gazlı İçecek 1,5 L - 27,50 TL

BİM 21-24 Ocak 2025 aktüel ürünler! Emsan,Tefal, Paşabahçe’de dev indirimBİM 21-24 Ocak 2025 aktüel ürünler! Emsan,Tefal, Paşabahçe’de dev indirim
BİM 21-24 Ocak 2025 aktüel ürünler! Emsan,Tefal, Paşabahçe'de dev indirim