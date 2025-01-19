Kırmızı et ürünleri bu hafta indirimde! A101 23 Ocak A101 Aldın Aldın Kataloğu

A101, 19 Ocak itibarıyla başlayan indirimlerle dikkat çekiyor. Doğuş Filiz Siyah Çay 1 Kg 175 TL, Pınar Yarım Yağlı Yoğurt 2 Kg 85 TL ve daha pek çok ürün bu hafta indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini alacak.
Doğuş Filiz Çay Siyah 1KG - 175 TL
Nescafe Kahve Çeşitleri 10'lu - 49,50 TL
Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 g - 75 TL
Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 1KG - 115 TL
Öncü Domates Salçası 1650 g - 109 TL
Erkek Boxer - 42,50 TL
Çerezya Spesiyal Kokteyl Kuruyemiş 150 g - 67,50 TL
Ülker Pötibör Bisküvi 450 g - 39 TL
Mistral Kağıt Havlu 1KG - 89 TL
Rinso Sıvı Deterjan Çeşitleri 3L - 175 TL
Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1KG - 125 TL
Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 g - 185 TL
Pınar Yarım Yağlı Yoğurt 2KG - 85 TL
Denge Laktozsuz Süt 1L - 37,50 TL
İthal Muz - 74,50 TL
Patates - 11,75 TL
Portakal - 24,50 TL
Santa Maria Armut - 43,75 TL
Beşler Dana Izgara Köfte 400 g - 145 TL
Kombinet Dana Kuşbaşı 400 g - 169 TL
Beşler Dana Kuşbaşı 400 g - 174 TL
AMP5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped - 64.490 TL
JVC 65 İnç 4K Ultra HD Android TV - 22.999 TL
Philips 55 İnç 4K UHD Smart Led TV - 23.999 TL
Toshiba 50 İnç 4K Ultra HD Android TV - 14.599 TL
SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi - 10.999 TL
SEG 12 KG Çamaşır Makinesi - 15.799 TL
Regal Beyaz 3'lü Ankastre Set - 14.599 TL
Kiwi Overlok Makinesi - 5.999 TL
Kiwi Kablosuz Dik Süpürge - 2.999 TL
English Home Airfryer - 2.499 TL
Sarex Çay Makinesi - 1.199 TL
Çelik Kettle - 459 TL
Dijital Baskül - 279 TL
Seramik Basık Tencere - 649 TL
Seramik Tava - 399 TL
Seramik Derin Tencere - 649 TL
Borosilikat Çay Bardağı 6'lı - 159 TL
Borosilikat Kupa - 69,50 TL
Tava Seti 3'lü - 499 TL
Dikdörtgen Metal Yemek Kabı 2'li - 699 TL
Güral Porselen Pasta Tabağı - 59 TL
Emaye Fırın Tepsisi Çeşitleri - 169 TL
ABS Valiz Orta Boy - 739 TL
ABS Valiz Kabin Boy - 639 TL
Sıcak Su Torbası - 59,50 TL
Erkek Eşofman Altı - 349 TL
Erkek Bisiklet Yaka Sweatshirt - 379 TL
Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk - 299 TL
Kutu Oyunu Bionic Adam - 99 TL
Oyuncak Tabanca - 159 TL
Oyuncak Metal Çek Bırak Arabalar - 85 TL
Oyuncak Tombul Traktör - 119 TL
Oyuncak Bloklar 38 Parça - 159 TL
Oyuncak Beşik - 129 TL
Oyuncak Alissa Mutfak Seti - 229 TL
Eker Probiyotik Yoğurt 900 g - 52,50 TL
Taciroğlu Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 500 g - 159 TL
Sütaş Latte Kahveli Sütlü İçecek - 62,50 TL
Tarabya Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g - 225 TL
Tarihi Odunpazarı Beyaz Sirke 5L - 59 TL
SuperFresh Dondurulmuş Milföy Hamuru 1KG - 89 TL
FreshLife Emici Külot 14'lü - 189 TL
Lure Lip Balm Çeşitleri 10 g - 69 TL