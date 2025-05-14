Kediniz uyumuyor, miyavlıyor mu? Geceleri rahatsız eden bu davranışın 5 gizli nedeni

Göz kamaştırıcı gece görüş yetenekleri, sessiz adımları ve çeviklikleriyle, kediler geceleri adeta sahneye çıkarlar. Bu yazıda, kedilerde gece hareketliliğinin nedenlerini, bu davranışların hangi durumlarda sorun haline gelebileceğini ve bu durumla baş etme yollarını detaylı şekilde ele alıyoruz.
Kediler doğaları gereği nokturnal (gececil) canlılardır. Vahşi ortamda geceleri avlanan kediler, ev ortamında da bu alışkanlıklarını sürdürebilir. Gün içinde enerjilerini saklayıp geceleri patlamaları, doğalarının bir parçasıdır. Ancak bazı durumlarda bu hareketlilik normalin ötesine geçebilir ve kediler geceleri yüksek sesle miyavlayabilir, eşyaları yere atabilir ya da sahiplerinin uykusunu bölebilir.
Kedinizin gece miyavlamasının ardında çeşitli nedenler olabilir. Bu nedenleri doğru analiz ederek hem onun hem de sizin gece huzurunuz için çözüm yolları geliştirebilirsiniz:
Kediniz gün boyunca evde yalnız kalıyor ve bolca uyuyorsa, gece enerjisini atmak isteyebilir. Özellikle yalnız yaşayan kişilerde bu durum daha sık görülür.
Kediler sosyal canlılardır. İletişim kurmak ve ilgi görmek isterler. Gün içinde yeterince uyarılmayan kediler, gece vakti oyun oynamak ya da sevilmek için miyavlayabilirler.
Gece acıkan kediler sesli şekilde sahiplerini uyandırmaya çalışabilir. Mama kabının boş olması ya da düzensiz beslenme rutinleri gece huzursuzluğunu tetikleyebilir.
Ağrı, kronik rahatsızlıklar veya ileri yaşa bağlı demans gibi durumlar kedilerin geceleri huzursuz olmasına ve miyavlamasına yol açabilir. Özellikle yaşlı kedilerde bu durum dikkatle değerlendirilmelidir.
Kedinizin gece huzursuzluklarını azaltmak için aşağıdaki önerilere kulak verin:
Eve geldiğinizde onunla vakit geçirin. Oyuncaklı oyunlar oynayarak hem zihinsel hem fiziksel uyarım sağlayın. Gün içinde daha aktif olan kediler, gece daha kolay uyur.
Siz yokken de eğlenebilmesi için zeka geliştiren oyuncaklar tercih edin. Özellikle top, tüy, zıplayan objeler içeren oyuncaklar bu konuda oldukça etkili.
Gece acıkan kediler için otomatik mama kapları tercih edilebilir. Bu sayede gece boyu mama erişimi olur ve miyavlama azalır.
Taze su ve yeterli mama, kedinin huzur içinde geceyi geçirmesine yardımcı olur.
Geceleri sizi uyandırdığında onunla ilgilenmek, bu davranışı pekiştirir. Tepki vermeyin ama kesinlikle sert davranışlardan kaçının. Stres, kedinizin davranışlarını daha da kötüleştirebilir.
Eğer kedinizdeki gece hareketliliği ani başladıysa, normalin ötesine geçtiyse ya da başka belirtilerle birlikte seyrediyorsa, mutlaka bir veteriner hekim tarafından muayene edilmelidir.