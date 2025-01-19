Kediler gerçekten insanları tanıyabilir mi? Araştırma açıkladı

Kediler, yıllardır insanların en yakın dostları arasında yer alıyor. Ancak pek çok kişi, bu sevimli dostların insanları ne kadar tanıyabildiği veya algılayabildiği konusunda merak içinde. Kediler gerçekten sahiplerini tanıyabilir mi? Araştırmalar bu konuda ne söylüyor? İşte detaylar...
2022 yılında Animal Cognition Journal dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, kediler sahiplerini seslerinden tanıyabiliyor. Araştırmacılar, kedilere farklı ses kayıtları dinleterek sahiplerinin sesine verdikleri tepkiyi inceledi. Sonuçlar, kedilerin sahiplerinin sesine daha fazla dikkat gösterdiğini ve bu sesi diğerlerinden ayırt edebildiğini ortaya koydu. Bu durum, kedilerin işitsel hafızalarının güçlü olduğunu gösteriyor.
2023 yılında Journal of Applied Animal Behaviour Science dergisinde yayımlanan başka bir araştırma, kedilerin yüz tanıma yeteneklerini ele aldı. Bu çalışma, kedilerin sahiplerinin yüzlerini diğer insanlardan ayırt etme konusunda sınırlı bir kapasiteye sahip olabileceğini belirtti. Ancak kediler, sahiplerini genellikle kokuları ve davranış şekilleri gibi diğer ipuçlarıyla tanıyor. Yani kedilerin, insan yüzlerini değil, genel varlıklarını ve hareketlerini daha iyi algıladığı söylenebilir.
Bir başka önemli araştırma, 2024 yılında Nature Scientific Reports dergisinde yayımlandı. Bu çalışmaya göre kediler, insanların duygusal durumlarını algılayabiliyor. Özellikle stresli veya üzgün olan bir sahibine yaklaşarak onu sakinleştirmeye çalışan kediler gözlemlendi. Bu bulgu, kedilerin duygusal bağ kurma kapasitelerinin düşünüldüğünden daha derin olabileceğini gösteriyor.
Kediler, sahiplerini tanıma konusunda benzersiz yöntemlere sahip. Sesleri, kokuları ve davranışları algılayarak bir bağ kuruyorlar. Ancak yüz tanıma gibi bazı insan merkezli kavramlar, kedilerin doğal algı sistemine tam olarak uymayabilir. Yine de bu, onların sizi tanımadığı anlamına gelmiyor. Tam tersine, kediler kendilerine özgü bir şekilde sahiplerini çok iyi tanıyor.