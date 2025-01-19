Kediler gerçekten insanları tanıyabilir mi? Araştırma açıkladı

Kediler, yıllardır insanların en yakın dostları arasında yer alıyor. Ancak pek çok kişi, bu sevimli dostların insanları ne kadar tanıyabildiği veya algılayabildiği konusunda merak içinde. Kediler gerçekten sahiplerini tanıyabilir mi? Araştırmalar bu konuda ne söylüyor? İşte detaylar...

KEDİLER İNSANLARI SESLERİNDEN TANIYABİLİYOR

2022 yılında Animal Cognition Journal dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, kediler sahiplerini seslerinden tanıyabiliyor. Araştırmacılar, kedilere farklı ses kayıtları dinleterek sahiplerinin sesine verdikleri tepkiyi inceledi. Sonuçlar, kedilerin sahiplerinin sesine daha fazla dikkat gösterdiğini ve bu sesi diğerlerinden ayırt edebildiğini ortaya koydu. Bu durum, kedilerin işitsel hafızalarının güçlü olduğunu gösteriyor.