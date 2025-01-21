Kahve ömrü yıllarca uzatıyor ama bu şekilde içerseniz

Sabahları bir fincan taze demlenmiş kahve, birçok kişinin günlük rutininde vazgeçilmez bir yere sahiptir. Ancak, kahve tüketiminizi doğru bir şekilde zamanlamak yalnızca güne enerjik başlamanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda yaşam sürenizi de uzatabilir.

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European Heart Journal tarafından yayımlanan yeni bir araştırma, kahve içme zamanının ABD'deki ölüm oranları üzerinde etkili olabileceğini ve bu alışkanlığın doğru zamanlanması durumunda uzun ömürlülüğü artırabileceğini ortaya koyuyor.

ARAŞTIRMANIN DETAYLARI

Araştırmada, kahve tüketimi ile uzun ömür arasındaki ilişkiyi incelemek için Ulusal Sağlık ve Beslenme İncelemesi Anketi (NHANES) dahil olmak üzere birçok ulusal veritabanı kullanıldı. 40.000'den fazla ABD'li yetişkinin diyet ve yaşam tarzı alışkanlıklarını inceleyen araştırmacılar, özellikle kahve tüketim zamanlamasının sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Sonuçlar oldukça dikkat çekiciydi: Sabah kahve tüketenlerin herhangi bir nedenden ölme olasılığı %16 daha düşükken, kalp hastalıklarından ölme olasılığı %31 daha az bulundu. Araştırmaya liderlik eden Dr. Lu Qi, kahve tüketiminin yalnızca miktarının değil, aynı zamanda zamanlamasının da kritik olduğunu belirtiyor. Dr. Qi, "Genelde diyet rehberliklerinde zamanlama konusu ele alınmaz. Ancak bulgularımız, kahve tüketiminin doğru zamanlanmasının önemini gösteriyor ve gelecekte bu konuya daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.