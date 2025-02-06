Kahve içenler daha az kilo alıyor! Araştırma kanıtladı

Her gün içtiğiniz kahve sandığınızdan daha fazla etki yaratıyor olabilir. Yapılan bir araştırma, kahve tüketimiyle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.
BU ŞEKİLDE KAHVE İÇENLER DİYABET OLUYOR
Yeni bir araştırma, kahve tüketiminin tip 2 diyabet riskini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu. Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu tarafından yürütülen ve American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan bu çalışmada, yaklaşık 290 bin kişinin kahve tüketim alışkanlıkları incelendi. Uzun vadeli gözlemler sonucunda, bu kişilerden 13 bin 281'inde tip 2 diyabet geliştiği tespit edildi.
Araştırma sonuçlarına göre:
Siyah kahve veya sütlü kahve içenlerin, her bir fincan kahve başına tip 2 diyabet hastalığına yakalanma riskinin yüzde 10 daha düşük olduğu belirlendi.
Şeker ekleyen kişilerin ise bu koruyucu etkiden daha az yararlandığı görüldü. Şeker ekleyenlerde risk azalması yalnızca yüzde 5 seviyesinde kaldı.
Çalışmada, bir fincan kahveye üç veya daha fazla çay kaşığı şeker ekleyenler değerlendirilmedi, ancak fazla şeker tüketiminin bu oranı daha da düşürebileceği ifade edildi.
Araştırmaya göre:
Şeker eklenen kahvenin tip 2 diyabete karşı koruyucu etkisi yarıya iniyor.
Yapay tatlandırıcılar da benzer bir etki gösteriyor, ancak araştırmacılar bunun kesin sonuçlarını belirleyebilmek için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Sütün tip 2 diyabet riski üzerinde kayda değer bir etkisi olmadığı görüldü.
Araştırmacılar, kahve tüketen kişilerin yaşlandıkça daha az kilo aldıklarını ve bunun da tip 2 diyabet riskini düşürebileceğini belirtti. Kahvede bulunan kafein ve bitki bileşikleri, vücuttaki iltihaplanmayı azaltarak diyabet riskine karşı ek bir koruma sağlayabilir.
Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Matthias Henn, kahve içmenin diyabet riskini düşürmeye yardımcı olabileceğini ancak şeker veya tatlandırıcı eklemenin bu faydaları önemli ölçüde azalttığını vurguladı. Henn, "Kahvenin sağlık üzerindeki etkilerini en üst düzeye çıkarmak için şeker veya yapay tatlandırıcıları hayatınızdan çıkarmayı düşünün" önerisinde bulundu.
Bu kapsamlı çalışma, ABD'deki üç büyük sağlık araştırmasına katılan kadın hemşireler ve erkek sağlık çalışanlarının verileri kullanılarak yürütüldü. Katılımcılara her dört yılda bir beslenme anketi uygulanarak kahve tüketimleri takip edildi. Ayrıca her iki yılda bir sağlık durumları kontrol edilerek tip 2 diyabet teşhisi konulup konulmadığı kaydedildi.
Sonuçlar, kahvenin ister kafeinli ister kafeinsiz olsun, düzenli tüketildiğinde diyabet riskini düşürdüğünü gösterdi. Ancak araştırmacılar, şeker eklemenin bu olumlu etkiyi yarıya kadar azaltabileceğini belirtti.
Tip 2 diyabet riskini azaltmak isteyenler, kahveyi şekersiz tüketmeye yönelmeli.
Süt eklemenin belirgin bir olumsuz etkisi olmadığı için sade veya sütlü kahve tercih edilebilir.
Yapay tatlandırıcılar da şeker gibi etkiyi azaltabilir, bu nedenle doğal tüketim öneriliyor.