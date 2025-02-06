Kahve içenler daha az kilo alıyor! Araştırma kanıtladı

Her gün içtiğiniz kahve sandığınızdan daha fazla etki yaratıyor olabilir. Yapılan bir araştırma, kahve tüketimiyle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

BU ŞEKİLDE KAHVE İÇENLER DİYABET OLUYOR

Yeni bir araştırma, kahve tüketiminin tip 2 diyabet riskini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu. Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu tarafından yürütülen ve American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan bu çalışmada, yaklaşık 290 bin kişinin kahve tüketim alışkanlıkları incelendi. Uzun vadeli gözlemler sonucunda, bu kişilerden 13 bin 281'inde tip 2 diyabet geliştiği tespit edildi.

KAHVENİN DİYABET RİSKİNE ETKİSİ

Araştırma sonuçlarına göre:

Siyah kahve veya sütlü kahve içenlerin, her bir fincan kahve başına tip 2 diyabet hastalığına yakalanma riskinin yüzde 10 daha düşük olduğu belirlendi.

Şeker ekleyen kişilerin ise bu koruyucu etkiden daha az yararlandığı görüldü. Şeker ekleyenlerde risk azalması yalnızca yüzde 5 seviyesinde kaldı.

Çalışmada, bir fincan kahveye üç veya daha fazla çay kaşığı şeker ekleyenler değerlendirilmedi, ancak fazla şeker tüketiminin bu oranı daha da düşürebileceği ifade edildi.