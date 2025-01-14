İsak Haleva kimdir, hastalığı neydi? Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva nereli?

Türk Yahudi Toplumu'nun Hahambaşısı Rav İsak Haleva, yaşamını yitirdi. İsak Haleva'nın doğum yeri ve yaşı gibi pek çok bilgi araştırılıyor. Peki Rav İsak Haleva kimdir, kaç yaşında ve nerede doğdu? İşte merak edilen detaylar.
İSAK HALEVA KİMDİR?
1940 yılında İstanbul'da doğan İsak Haleva, lise eğitimini Beyoğlu Musevi Lisesi'nde tamamladı. 1961 yılında Kudüs'teki Porat Yosef İlahiyat Akademisi'nden dini hukuk ve eğitim alanlarında Rav (Haham) derecesiyle mezun oldu.
Manisa ve Kayseri'de 1961 ve 1963 yılları arasında vatani görevini Yedek Subay Öğretmen olarak gerçekleştiren Haleva, teğmen rütbesiyle terhis oldu. Türkiye Hahambaşılığı'nın dini kadrolarında çeşitli görevler almakla birlikte uzun yıllardan beri Hahambaşı Vekilliği görevini sürdürmekteydi. Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva 85 yaşında yaşamını yitirdi. Hastalığı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.