İsak Haleva kimdir, hastalığı neydi? Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva nereli?

Türk Yahudi Toplumu'nun Hahambaşısı Rav İsak Haleva, yaşamını yitirdi. İsak Haleva'nın doğum yeri ve yaşı gibi pek çok bilgi araştırılıyor. Peki Rav İsak Haleva kimdir, kaç yaşında ve nerede doğdu? İşte merak edilen detaylar.

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Manisa ve Kayseri'de 1961 ve 1963 yılları arasında vatani görevini Yedek Subay Öğretmen olarak gerçekleştiren Haleva, teğmen rütbesiyle terhis oldu. Türkiye Hahambaşılığı'nın dini kadrolarında çeşitli görevler almakla birlikte uzun yıllardan beri Hahambaşı Vekilliği görevini sürdürmekteydi. Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva 85 yaşında yaşamını yitirdi. Hastalığı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.