İran’da Başkan Erdoğan posterleri: Yaşasın Şam fatihi!

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (AA)

İran'ın eski Dışişleri Bakanı merhum Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın büyükelçiliğe saldırıda bulunan şahsın idam edileceği yönünde kendisine söz verdiğini bildiren Aliyev, "Fakat yine bizi kandırdılar. İdam cezası uygulanmadı. Dosya da mahkemeden tekrar savcılığa gönderildi. Biz talebimizde ısrarlıyız." dedi.

Aliyev, İran dini lideri Hamaney'in Erdebil Temsilcisi Ameli'nin defalarca Azerbaycan'a ve kendisine karşı hakaret içeren beyanlarda bulunduğunu hatırlatarak, "Soru şu ki, onu oraya atayan adam buna nasıl yaklaşıyor. Onu atayanın kim olduğunu iyi biliyoruz. O bunu destekliyor mu? Azerbaycan'dan kim özür dileyecek? Özür dileyecekler mi, dilemeyecekler mi? İran'ın Dışişleri Bakanlığının açıklaması yeterli değil. Resmi etkinlikte, canlı yayında Türkiye ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarına hakaret ediliyor. Dolayısıyla 'üzüntü duyuyoruz' açıklaması kabul edilemez. Eyalet mollası (Ameli) cezalandırılmalı, en azından görevinden alınmalı ve Azerbaycan'dan özür dilemelidir." şeklinde konuştu.