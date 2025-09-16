IQ’nuzu 220’ye taşıyın: 12 saniyede ahududuların arasında saklı çileği bulabilecek misin?

Optik illüzyonlar, beynin her iki yarım küresini harekete geçirerek, konsantrasyonu artırıyor ve ayrıntıları fark etme becerisini güçlendiriyor. Bu tür görsel bulmacalar, metodik düşünme ile yaratıcılığı bir araya getirerek, sıradan bakışları bile şaşırtan deneyimler oluşturuyor. Peki 12 saniyede ahududuların arasında saklı çileği bulabilecek misiniz? İşte o görsel…

(Kaynak: Sosyal Medya)

12 SANİYEDE AHUDUDULARIN ARASINDA SAKLI ÇİLEĞİ BULABİLECEK MİSİN

Gözlerinizi test edecek bir görsel sizi bekliyor. Bu ahududu tarlasının içinde gizlenmiş çileği, yalnızca dikkatli ve odaklanmış kişiler fark edebiliyor. Siz bu zorluğun üstesinden gelebilecek misiniz?

Eğer çileği kısa sürede bulabiliyorsanız, beyniniz karmaşık görsel detayları hızlıca ayırt edebiliyor demektir.

Şimdi görsele odaklanın. Acele etmeyin; sadece göz gezdirmek yeterli olmayacak. Tüm resmi dikkatlice tarayın ve küçük ayrıntıları gözden kaçırmayın.

Dikkatiniz dağılmasın. Renk tonları, şekiller ve desenler arasındaki ince farklılıkları fark edin. Çilek, öyle ustaca gizlenmiş ki, normal bir bakışla neredeyse görünmez.

Görselde bir demet ahududunun arasında, çileğe benzeyen bir form arayın. Eğer onu fark ettiyseniz, doğru yoldasınız demektir.