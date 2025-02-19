iPhone (16E) SE 4 geldi! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

Apple, merakla beklenen uygun fiyatlı iPhone modelini sonunda duyurdu. iPhone SE 4 ya da alternatif adıyla iPhone 16E, bugün gerçekleşen lansmanla resmi olarak tanıtıldı. Gelişmiş donanımı, Apple Intelligence desteği ve uygun fiyatı ile dikkat çeken model, kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Fotoğraflar: Apple

iPhone SE 4 (iPhone 16E) Tanıtım Lansmanı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Apple CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımı ile 19 Şubat 2025'i işaret etmişti. Beklenen gün geldi ve Apple, yeni nesil uygun fiyatlı iPhone modelini duyurdu. Lansman, Türkiye saatiyle 21.00'de gerçekleştirildi ve büyük ilgi gördü.

iPhone SE 4'ün Özellikleri Neler?

Apple'ın en yeni fiyat-performans odaklı telefonu iPhone SE 4, iPhone 16E adıyla da anılabilecek. Model, iPhone 14 ve iPhone 16'nın özelliklerinden esinlenerek geliştirilmiş bir yapıya sahip. İşte cihazın teknik özellikleri:

Ekran: 6.1 inç OLED ekran

Yenileme Hızı: 60 Hz

İşlemci: A18 çip

Yapay Zekâ Desteği: Apple Intelligence

Kamera: 48 MP arka kamera

Bağlantı: Apple C1 modem

Şarj: USB-C şarj girişi

Apple, yeni modelde Face ID desteği sunarak önceki SE serisindeki Touch ID'yi geride bırakmış durumda. OLED ekran teknolojisiyle de önceki LCD ekranlardan farklı olarak daha canlı renkler ve yüksek kontrast oranı sunuyor.