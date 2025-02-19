iPhone (16E) SE 4 geldi! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

Apple, merakla beklenen uygun fiyatlı iPhone modelini sonunda duyurdu. iPhone SE 4 ya da alternatif adıyla iPhone 16E, bugün gerçekleşen lansmanla resmi olarak tanıtıldı. Gelişmiş donanımı, Apple Intelligence desteği ve uygun fiyatı ile dikkat çeken model, kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.
Apple CEO'su Tim Cook, geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımı ile 19 Şubat 2025'i işaret etmişti. Beklenen gün geldi ve Apple, yeni nesil uygun fiyatlı iPhone modelini duyurdu. Lansman, Türkiye saatiyle 21.00'de gerçekleştirildi ve büyük ilgi gördü.
Apple'ın en yeni fiyat-performans odaklı telefonu iPhone SE 4, iPhone 16E adıyla da anılabilecek. Model, iPhone 14 ve iPhone 16'nın özelliklerinden esinlenerek geliştirilmiş bir yapıya sahip. İşte cihazın teknik özellikleri:
Ekran: 6.1 inç OLED ekran
Yenileme Hızı: 60 Hz
İşlemci: A18 çip
Yapay Zekâ Desteği: Apple Intelligence
Kamera: 48 MP arka kamera
Bağlantı: Apple C1 modem
Şarj: USB-C şarj girişi
Apple, yeni modelde Face ID desteği sunarak önceki SE serisindeki Touch ID'yi geride bırakmış durumda. OLED ekran teknolojisiyle de önceki LCD ekranlardan farklı olarak daha canlı renkler ve yüksek kontrast oranı sunuyor.
Apple'ın yeni iPhone SE 4 modeli, fiyat-performans odaklı bir cihaz olarak konumlandırılsa da donanım açısından güçlü özellikler sunuyor. Modelin Amerika fiyatının 430 ila 500 dolar arasında değişeceği belirtiliyor. Türkiye fiyatı ise 47.999 TL olarak açıklandı.
Apple'ın uygun fiyatlı iPhone modeli olan iPhone SE 4, Mart 2025 itibarıyla satışa sunulacak. Ön siparişlerin ise Şubat ayının son haftasında başlaması bekleniyor.
Apple, yeni modeliyle yapay zeka destekli gelişmiş özellikler sunarak SE serisini yeniden popüler hâle getirmeyi amaçlıyor. iPhone SE 4, A18 işlemcisi ile performans açısından ana serilere yakın bir deneyim sunarken, fiyat olarak daha uygun seviyelerde konumlanıyor. Apple'ın bu yeni modeli, uygun fiyatlı bir iPhone isteyen kullanıcılar için güçlü bir alternatif olacak gibi görünüyor. Lansman sonrası kullanıcıların yorumları ve telefonun gerçek performansı merakla bekleniyor. Yeni iPhone SE 4 (iPhone 16E) hakkında gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.