Kadraj Bi Bak İlkokul mezunu olmak yeterli! İŞKUR KPSS şartsız Bekçi alımı duyuruldu

İlkokul mezunu olmak yeterli! İŞKUR KPSS şartsız Bekçi alımı duyuruldu

Türkiye'de iş arayan vatandaşlar için sevindirici haber geldi. İŞKUR aracılığıyla KPSS şartı olmadan bekçi alımı ilanları duyuruldu. Binlerce kişinin dikkatini çeken bu ilanlar, özellikle kamu personeli seçme sınavına girmeden iş imkanı arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Giriş Tarihi: 23.01.2025 19:07
ABONE OL
İlkokul mezunu olmak yeterli! İŞKUR KPSS şartsız Bekçi alımı duyuruldu

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan bekçi alımı ilanları, KPSS şartı olmadan iş arayan binlerce kişinin ilgisini çekiyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerdeki ilanlar için detaylar netleşirken, adaylardan sorumluluk bilinci ve vardiyalı çalışma sistemine uyum gibi temel özellikler talep ediliyor.

Fotoğraf: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi

KPSS ŞARTSIZ BEKÇİ ALIMI

Bekçilik, Türkiye'de hem istihdam açısından önemli bir alan hem de iş arayan vatandaşlar için ideal bir seçenek olarak görülüyor. KPSS şartının bulunmaması, başvuru sürecini daha ulaşılabilir hale getirirken, özellikle İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlar bu fırsatı değerlendirmek isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Bu ilanlar, farklı şehirlerdeki özel firmalar tarafından yayımlanıyor ve İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Ancak her ilanda, çalışılacak pozisyona göre değişen birtakım şartlar bulunuyor.

Fotoğraflar: İŞKURFotoğraflar: İŞKUR

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

KPSS şartsız bekçi alımlarında, başvuran adayların genel yetkinliklere ve fiziksel uygunluğa sahip olması bekleniyor. İlanlarda genellikle şu şartlar ön plana çıkıyor:

  • Sorumluluk bilinci: Görevin eksiksiz yerine getirilmesi bekleniyor.
  • Fiziksel ve zihinsel uygunluk: Adayların, bekçilik görevini sürdürebilecek özelliklere sahip olması gerekiyor.
  • Vardiyalı çalışma: Çalışma saatlerinin esnekliğine uyum sağlanması isteniyor.
  • Sorun çözme becerisi: Bekçilerin hızlı düşünebilmesi ve güçlü iletişim becerilerine sahip olması tercih ediliyor.

Her ilan için detaylı şartlar farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle, başvuru yapmadan önce İŞKUR üzerinde yer alan ilgili ilanın ayrıntılı olarak incelenmesi önem taşıyor.

Başvuru şartlarıBaşvuru şartları

HANGİ İLLERDE BEKÇİ ALIMI YAPILACAK?

İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlanan verilere göre, en fazla alımın yapıldığı iller arasında İstanbul ve Ankara yer alıyor.

İstanbul: İstanbul'da toplamda 13 farklı bekçi alımı ilanı yayımlandı. Bu ilanlarda 26 kişinin istihdam edileceği duyuruldu.

Ankara: Ankara'da ise 2 bekçi alımı ilanı mevcut. Bu ilanlar kapsamında 2 kişinin işe alınacağı açıklandı.

Diğer İller: İŞKUR'un güncel ilan listesinde diğer illerde de KPSS şartsız bekçi alımları bulunuyor. Başvuru yapmak isteyenler, İŞKUR üzerinden kendi bölgelerindeki ilanları kolayca inceleyebilir.

Çalışma koşullarıÇalışma koşulları

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden yayımlanan bekçi alımı ilanlarına başvuru yapmak oldukça kolay. Adayların, İŞKUR'un resmi web sitesine üye olmaları ve sistem üzerinden iş ilanlarını incelemeleri yeterli. Başvuru sırasında şu adımlara dikkat edilmesi gerekiyor:

  1. Üyelik ve Profil Güncelleme: İŞKUR hesabı üzerinden kişisel bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekiyor.
  2. İlan Arama: "Bekçi alımı" anahtar kelimesiyle güncel ilanlar kolayca görüntülenebilir.
  3. Başvuru: İlgili ilana uygunluk durumuna göre başvuru işlemi tamamlanabilir.
İŞKUR sağlık personeli alımı: 81 ilde o meslekleri bilen başlıyorİŞKUR sağlık personeli alımı: 81 ilde o meslekleri bilen başlıyor
İŞKUR sağlık personeli alımı: 81 ilde o meslekleri bilen başlıyor