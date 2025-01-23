İlkokul mezunu olmak yeterli! İŞKUR KPSS şartsız Bekçi alımı duyuruldu

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan bekçi alımı ilanları, KPSS şartı olmadan iş arayan binlerce kişinin ilgisini çekiyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerdeki ilanlar için detaylar netleşirken, adaylardan sorumluluk bilinci ve vardiyalı çalışma sistemine uyum gibi temel özellikler talep ediliyor.
KPSS ŞARTSIZ BEKÇİ ALIMI
Bekçilik, Türkiye'de hem istihdam açısından önemli bir alan hem de iş arayan vatandaşlar için ideal bir seçenek olarak görülüyor. KPSS şartının bulunmaması, başvuru sürecini daha ulaşılabilir hale getirirken, özellikle İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlar bu fırsatı değerlendirmek isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
Bu ilanlar, farklı şehirlerdeki özel firmalar tarafından yayımlanıyor ve İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Ancak her ilanda, çalışılacak pozisyona göre değişen birtakım şartlar bulunuyor.
BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
KPSS şartsız bekçi alımlarında, başvuran adayların genel yetkinliklere ve fiziksel uygunluğa sahip olması bekleniyor. İlanlarda genellikle şu şartlar ön plana çıkıyor:
Her ilan için detaylı şartlar farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle, başvuru yapmadan önce İŞKUR üzerinde yer alan ilgili ilanın ayrıntılı olarak incelenmesi önem taşıyor.
İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlanan verilere göre, en fazla alımın yapıldığı iller arasında İstanbul ve Ankara yer alıyor.
İstanbul: İstanbul'da toplamda 13 farklı bekçi alımı ilanı yayımlandı. Bu ilanlarda 26 kişinin istihdam edileceği duyuruldu.
Ankara: Ankara'da ise 2 bekçi alımı ilanı mevcut. Bu ilanlar kapsamında 2 kişinin işe alınacağı açıklandı.
Diğer İller: İŞKUR'un güncel ilan listesinde diğer illerde de KPSS şartsız bekçi alımları bulunuyor. Başvuru yapmak isteyenler, İŞKUR üzerinden kendi bölgelerindeki ilanları kolayca inceleyebilir.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İŞKUR üzerinden yayımlanan bekçi alımı ilanlarına başvuru yapmak oldukça kolay. Adayların, İŞKUR'un resmi web sitesine üye olmaları ve sistem üzerinden iş ilanlarını incelemeleri yeterli. Başvuru sırasında şu adımlara dikkat edilmesi gerekiyor: