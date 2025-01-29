Hangi saatlerde uyuyanlar daha zeki? 26 bin kişilik araştırma kanıtladı

GECE KUŞLARI TESTLERDE DAHA BAŞARILI ÇIKTI

Araştırmada, geç saatlere kadar uyanık kalan "gece kuşları" ile erken yatan "sabah kuşları" arasındaki bilişsel performans farkları değerlendirildi. Sonuçlar, gece geç saatlerde yatmayı alışkanlık haline getiren kişilerin, erken yatanlara kıyasla testlerde daha yüksek skorlar elde ettiğini gösterdi.

Gece kuşlarının test puanlarının sabah erken yatanlara göre ortalama %13,5 daha yüksek olduğu görülürken, bazı gruplarda bu farkın %7,5 olduğu aktarıldı.

Londra Brunel Üniversitesi'nde kıdemli öğretim görevlisi olan uyku uzmanı Jessica Chelekis, araştırmanın bazı kısıtlamalarına dikkat çekti. Chelekis, çalışmanın katılımcıların eğitim durumunu hesaba katmadığını ve testlerin günün hangi saatinde yapıldığının sonuçlara nasıl yansıdığının bilinmediğini ifade etti. Ancak bu çalışmanın, uykuyla ilgili yaygın klişelere meydan okuduğunu ve yeni tartışmalara kapı araladığını belirtti.