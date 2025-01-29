Hangi saatlerde uyuyanlar daha zeki? 26 bin kişilik araştırma kanıtladı

Gece geç saatlere kadar uyanık kalmak, düşündüğünüzden farklı sonuçlar doğurabilir! Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, uyku düzeninin bireylerin zihinsel performansıyla olan bağlantısını ortaya koydu.
26 BİN KİŞİLİK ARAŞTIRMA: GECE UYUMAYANLAR DAHA ZEKİ ÇIKTI!
Geç saatlere kadar ayakta kalmanın beyin fonksiyonları üzerindeki etkisiyle ilgili yapılan yeni bir araştırma, geleneksel uyku alışkanlıklarına meydan okuyor. İngiltere'de 26 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen araştırmaya göre, gece geç saatlere kadar uyanık kalan bireylerin bilişsel testlerde daha yüksek puan aldığı belirlendi.
Imperial College London'daki bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada, katılımcıların zeka, muhakeme, tepki süresi ve hafıza testlerindeki performansları incelendi. Bununla birlikte uyku süresi, uyku kalitesi ve kronotipin (bireyin gün içindeki en verimli olduğu zaman dilimi) beyin fonksiyonları üzerindeki etkileri araştırıldı.
Bilim insanları, gecede 7 ila 9 saat uyumanın bilişsel fonksiyonları desteklediğini belirlerken, 7 saatten az veya 9 saatten fazla uyumanın olumsuz etkileri olabileceğini tespit etti.
Araştırmada, geç saatlere kadar uyanık kalan "gece kuşları" ile erken yatan "sabah kuşları" arasındaki bilişsel performans farkları değerlendirildi. Sonuçlar, gece geç saatlerde yatmayı alışkanlık haline getiren kişilerin, erken yatanlara kıyasla testlerde daha yüksek skorlar elde ettiğini gösterdi.
Gece kuşlarının test puanlarının sabah erken yatanlara göre ortalama %13,5 daha yüksek olduğu görülürken, bazı gruplarda bu farkın %7,5 olduğu aktarıldı.
Londra Brunel Üniversitesi'nde kıdemli öğretim görevlisi olan uyku uzmanı Jessica Chelekis, araştırmanın bazı kısıtlamalarına dikkat çekti. Chelekis, çalışmanın katılımcıların eğitim durumunu hesaba katmadığını ve testlerin günün hangi saatinde yapıldığının sonuçlara nasıl yansıdığının bilinmediğini ifade etti. Ancak bu çalışmanın, uykuyla ilgili yaygın klişelere meydan okuduğunu ve yeni tartışmalara kapı araladığını belirtti.