Kadraj Bi Bak Hangi saatlerde uyuyanlar daha zeki? 26 bin kişilik araştırma kanıtladı

Hangi saatlerde uyuyanlar daha zeki? 26 bin kişilik araştırma kanıtladı

Uyku düzeni ve zeka arasındaki ilişkiye dair çarpıcı bir araştırma sonuçlandı. Yapılan kapsamlı incelemeye göre, gece geç saatlere kadar uyanık kalan bireylerin bilişsel yetenekleri üzerine dikkat çekici bulgular elde edildi.

Giriş Tarihi: 29.01.2025 16:27 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:29
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Hangi saatlerde uyuyanlar daha zeki? 26 bin kişilik araştırma kanıtladı

Gece geç saatlere kadar uyanık kalmak, düşündüğünüzden farklı sonuçlar doğurabilir! Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, uyku düzeninin bireylerin zihinsel performansıyla olan bağlantısını ortaya koydu.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

26 BİN KİŞİLİK ARAŞTIRMA: GECE UYUMAYANLAR DAHA ZEKİ ÇIKTI!

Geç saatlere kadar ayakta kalmanın beyin fonksiyonları üzerindeki etkisiyle ilgili yapılan yeni bir araştırma, geleneksel uyku alışkanlıklarına meydan okuyor. İngiltere'de 26 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen araştırmaya göre, gece geç saatlere kadar uyanık kalan bireylerin bilişsel testlerde daha yüksek puan aldığı belirlendi.

ZEKA VE HAFIZA TESTLERİNDE ÜSTÜN PERFORMANS

Imperial College London'daki bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada, katılımcıların zeka, muhakeme, tepki süresi ve hafıza testlerindeki performansları incelendi. Bununla birlikte uyku süresi, uyku kalitesi ve kronotipin (bireyin gün içindeki en verimli olduğu zaman dilimi) beyin fonksiyonları üzerindeki etkileri araştırıldı.

Bilim insanları, gecede 7 ila 9 saat uyumanın bilişsel fonksiyonları desteklediğini belirlerken, 7 saatten az veya 9 saatten fazla uyumanın olumsuz etkileri olabileceğini tespit etti.

GECE KUŞLARI TESTLERDE DAHA BAŞARILI ÇIKTI

Araştırmada, geç saatlere kadar uyanık kalan "gece kuşları" ile erken yatan "sabah kuşları" arasındaki bilişsel performans farkları değerlendirildi. Sonuçlar, gece geç saatlerde yatmayı alışkanlık haline getiren kişilerin, erken yatanlara kıyasla testlerde daha yüksek skorlar elde ettiğini gösterdi.

Gece kuşlarının test puanlarının sabah erken yatanlara göre ortalama %13,5 daha yüksek olduğu görülürken, bazı gruplarda bu farkın %7,5 olduğu aktarıldı.

Londra Brunel Üniversitesi'nde kıdemli öğretim görevlisi olan uyku uzmanı Jessica Chelekis, araştırmanın bazı kısıtlamalarına dikkat çekti. Chelekis, çalışmanın katılımcıların eğitim durumunu hesaba katmadığını ve testlerin günün hangi saatinde yapıldığının sonuçlara nasıl yansıdığının bilinmediğini ifade etti. Ancak bu çalışmanın, uykuyla ilgili yaygın klişelere meydan okuduğunu ve yeni tartışmalara kapı araladığını belirtti.

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