Güzel rüya görmek için dua ve zikirler; İşte rüyaların hayra çıkması için okunacak dua

Birçok insan geceleri uyurken kabus görebilir. Kötü rüyalar gördükten sonra rüyalarının hayra çıkmasını isteyen birçok kişi dua ve zikirleri araştırıyor. Peki, korkutucu rüyaların hayra çıkması için okunacak dualar hangileri? Güzel rüya görmek için hangi dua ve zikirleri ezberlemek gerekiyor? İşte merak edilenlerin yanıtı...
Görülen Kötü Rüyanın Hayra Çıkması İçin Okunacak Dua ve Zikirler
Kötü bir rüya veya kabus gören kişi aslında görülen rüyanın kötülüğünden korunmayı niyet ederek dua etmektedir ya da zikir çekmektedir. Bu nedenle kötü rüyadan korunma duaları okumakta faydalı olacaktır.
Korku ve beladan korunma duası:
"Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabb'ül-arş'il-azim, maşallahü kane ve ma lem yeşe lem yekün ve la havle ve la kuvvete illa billah'il Aliyy'il Azim"
Türkçe Anlamı:
Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sana dayandım. Sen yüce arşın Rabbisin. Allah'ın istediği, dilediği olur. İstemediği olmaz. Güç ve kuvvet ancak yüce Allah sayesindedir.
Kötü rüya gören ne yapmalı?
Peygamberimiz buyurdu: "Sizden biriniz hoşuna gidecek bir rüya görürse bu rüya Allah'tandır. Bunun için Allah'a hamd etsin ve onu söylesin. Sizden biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse üç defa sol tarafına tükürsün ve üç defa Eüzü billahi mineşşeytanir raciym diyerek taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınsın ve öte tarafa dönsün."