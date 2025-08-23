e-YDS 2025/9 İngilizce sonuçları açıklandı! YDS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı

Binlerce adayın heyecanla beklediği e-YDS 2025/9 İngilizce sonuçları erişime açıldı. ÖSYM'nin resmi açıklamasıyla birlikte adaylar sınav sonuçlarını öğrenebiliyor. Peki sonuçlar nereden ve nasıl görüntülenir?
e-YDS 2025/9 İngilizce Sonuçları Erişime Açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 23 Ağustos 2025 tarihinde yapılan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/9 İngilizce) sonuçlarını duyurdu. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından adayların erişimine açılan sonuçlar, ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.
Sonuçlar Nereden ve Nasıl Öğrenilir?
Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Sonuç ekranına erişim için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi gerekiyor. ÖSYM'den yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının 23 Ağustos 2025 saat 18.10 itibarıyla erişime açıldığı belirtildi.
e-YDS Nedir?
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), ÖSYM tarafından bilgisayar ortamında düzenlenen ve adayların yabancı dil yeterliliklerini ölçen bir sınavdır. Yıl içinde birden fazla kez yapılan e-YDS, başta İngilizce olmak üzere çeşitli dillerde adaylara yeterlilik belgesi imkanı sunar. Bu sınav sayesinde adaylar, akademik kariyer, yüksek lisans başvuruları veya mesleki alanlarda ihtiyaç duydukları dil puanını elde edebilmektedir.