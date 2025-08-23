e-YDS 2025/9 İngilizce sonuçları açıklandı! YDS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı

e-YDS 2025/9 İngilizce sonuçları açıklandı (AA)

e-YDS Nedir?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), ÖSYM tarafından bilgisayar ortamında düzenlenen ve adayların yabancı dil yeterliliklerini ölçen bir sınavdır. Yıl içinde birden fazla kez yapılan e-YDS, başta İngilizce olmak üzere çeşitli dillerde adaylara yeterlilik belgesi imkanı sunar. Bu sınav sayesinde adaylar, akademik kariyer, yüksek lisans başvuruları veya mesleki alanlarda ihtiyaç duydukları dil puanını elde edebilmektedir.