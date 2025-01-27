Diyetisyenlerin önerdiği 8 kahvaltılık: Akdeniz diyetiyle cayır cayır yağ yakın

Güne nasıl başlarsanız öyle devam eder, derler. Akdeniz diyetinden ilham alınarak hazırlanan bu kahvaltılık öneriler, yalnızca sağlığınızı desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda damak zevkinizi de şenlendirecek. İşte diyetisyenlerin önerdiği en iyi 8 Akdeniz diyeti kahvaltılığı...
1. Yoğurt
Yoğurt, zengin protein ve probiyotik içeriğiyle Akdeniz diyetinin vazgeçilmezlerinden biridir. Özellikle Yunan yoğurdu, her porsiyonunda 20 gram protein sunarak güne güçlü bir başlangıç yapmanıza yardımcı olur. Diyetisyen Naureen Z., yoğurdu meyve ve kuruyemişlerle birleştirerek tüketmeyi öneriyor. Örneğin, üzerine çilek ve ceviz eklediğiniz bir yoğurt kasesi hem besleyici hem de doyurucu bir seçenek olacaktır.
2. Yulaf
Lif deposu olan yulaf, kahvaltıda tercih edilen en sağlıklı tam tahıllardan biridir. Yulafın içerdiği beta-glukan, kolesterolü düşürürken kan şekeri seviyesini de dengeler. Tuzlu yulaf ezmeleri hazırlayarak hem farklı bir tat deneyebilir hem de sabahlarınıza enerji katabilirsiniz.
3. Meyveler
Antioksidan açısından zengin meyveler, kahvaltıda tüketebileceğiniz en keyifli besinlerden biridir. Çilek, yaban mersini veya ahududu gibi meyveleri yoğurt veya yulafla birleştirerek hem sağlıklı hem de lezzetli bir öğün hazırlayabilirsiniz. Diyetisyen Zozos, meyvelerin antioksidan özellikleri sayesinde iltihabı azalttığını ve kronik hastalıklara karşı koruma sağladığını belirtiyor.
4. Yumurta
Yumurta, beyin sağlığını destekleyen kolin, B vitamini ve omega-3 yağ asitleriyle doludur. Geleneksel Şakşuka veya sebzelerle hazırlanan bir omlet gibi tariflerle kahvaltılarınızı zenginleştirebilirsiniz. Yumurtalar, özellikle proteini artırmak isteyenler için mükemmel bir seçenektir.
5. Somon
Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan somon, kalp sağlığını destekleyen harika bir protein kaynağıdır. Sabahları tam tahıllı bir ekmeğin üzerine füme somon, biraz dereotu ve zeytinyağı ekleyerek sağlıklı bir tost hazırlayabilirsiniz. Haftada birkaç kez somon tüketmek, Akdeniz diyetinin faydalarını artırabilir.
6. Badem
Badem, kahvaltınıza çıtır bir dokunuş katmak için ideal bir tercihtir. Lif, E vitamini ve sağlıklı yağlarla dolu badem, LDL kolesterol seviyelerini düşürerek kalp sağlığını destekler. Yoğurt veya smoothielerin üzerine serpebilir ya da bademi doğrudan atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz.
7. Chia Tohumları
Küçük ama etkili olan chia tohumları, lif ve omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Bir gece önceden chia pudingi hazırlayabilir ya da smoothielerinize ekleyerek tüketebilirsiniz. Aynı zamanda yulaf kasenizin üzerine serptiğinizde, ekstra bir doku ve besleyicilik katacaktır.