Diyetisyenlerin önerdiği 8 kahvaltılık: Akdeniz diyetiyle cayır cayır yağ yakın

Kahvaltılarınızda Akdeniz esintileri yaratmaya ne dersiniz? Sağlıklı ve lezzetli bir sabah öğünü için diyetisyenlerin önerdiği 8 Akdeniz diyeti yemeği ile güne enerji dolu bir başlangıç yapabilirsiniz. Hem kalp sağlığınızı koruyacak hem de uzun süre tok tutacak bu yiyecekler, güne güçlü başlamanız için ideal.

Giriş Tarihi: 27.01.2025 22:56 PAYLAŞ ABONE OL

Güne nasıl başlarsanız öyle devam eder, derler. Akdeniz diyetinden ilham alınarak hazırlanan bu kahvaltılık öneriler, yalnızca sağlığınızı desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda damak zevkinizi de şenlendirecek. İşte diyetisyenlerin önerdiği en iyi 8 Akdeniz diyeti kahvaltılığı...

Fotoğraflar: AA 1. Yoğurt Yoğurt, zengin protein ve probiyotik içeriğiyle Akdeniz diyetinin vazgeçilmezlerinden biridir. Özellikle Yunan yoğurdu, her porsiyonunda 20 gram protein sunarak güne güçlü bir başlangıç yapmanıza yardımcı olur. Diyetisyen Naureen Z., yoğurdu meyve ve kuruyemişlerle birleştirerek tüketmeyi öneriyor. Örneğin, üzerine çilek ve ceviz eklediğiniz bir yoğurt kasesi hem besleyici hem de doyurucu bir seçenek olacaktır. 2. Yulaf Lif deposu olan yulaf, kahvaltıda tercih edilen en sağlıklı tam tahıllardan biridir. Yulafın içerdiği beta-glukan, kolesterolü düşürürken kan şekeri seviyesini de dengeler. Tuzlu yulaf ezmeleri hazırlayarak hem farklı bir tat deneyebilir hem de sabahlarınıza enerji katabilirsiniz.