Çılgın sayısal loto 12 Mart 2025 sonuçları: 669 milyon TL’lik dev ikramiye!

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 90 numara arasından 6 tanesinin seçilmesiyle oynanır. Oynadığınız her kolon 15 TL, eğer ek olarak SüperStar oynamak isterseniz 23 TL'dir. SüperStar, şansınızı daha da arttıran bir seçenek olup ek kazandırma imkânı sunar. Oyuncular, Milli Piyango bayilerinden veya online platformlar üzerinden oyun oynayabilir.