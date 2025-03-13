Çılgın sayısal loto 12 Mart 2025 sonuçları: 669 milyon TL’lik dev ikramiye!

Haftada üç kere gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'da 12 Mart 2025 Çarşamba akşamı büyük heyecan yaşandı. Geçen hafta devreden büyük ikramiye 669.685.586,89 TL'yi bulmuştu. Şans oyunu tutkunlarının gözünü çekilişe diktiği gecede kazanan numaraları merak ediliyor.
12 MART 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 90 numara arasından 6 tanesinin seçilmesiyle oynanır. Oynadığınız her kolon 15 TL, eğer ek olarak SüperStar oynamak isterseniz 23 TL'dir. SüperStar, şansınızı daha da arttıran bir seçenek olup ek kazandırma imkânı sunar. Oyuncular, Milli Piyango bayilerinden veya online platformlar üzerinden oyun oynayabilir.
KAZANANLAR NASIL BELİRLENİYOR?
Her çekilişte, 90 top arasından rastgele 6 numara ve ek olarak 1 Joker numarası çekilir. Oyuncular şu kombinasyonlara göre ikramiye kazanabilir:
6 bilen: Büyük ikramiyeyi kazanır.
5+1 bilen: İkinci büyük ikramiyeyi kazanır.
5 bilen: Orta seviye büyük bir ödül kazanır.
4 bilen: Daha küçük bir ikramiye kazanır.
3 bilen: Belirli bir ikramiye alır.
2 bilen: Minimum ödül seviyesinde kazanan olur.
Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olduğu takdirde ikramiye havuzu kazananlar arasında paylaşılır.