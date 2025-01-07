Bu burçları eski sevgilileri asla unutamıyor

Astrolojide bazı yerleşimler, bireyleri eski sevgilileri için unutulmaz kılar. TikTok astrologu Maryaam Lewis-Herbert (Shawty Herbs), bu tür etkileyici yerleşimlere sahip kişilerin doğum haritasındaki Venüs burcuna dikkat çekiyor. Venüs, aşk ve değerleri temsil ederken, onun yerleşimi romantik ilişkilerimizdeki izimizi belirler. İşte eski sevgililerinizin sizi unutamamasına neden olabilecek astrolojik Venüs yerleşimleri...
🦂 AKREP'TE VENÜS
Akrep burcundaki Venüs, yoğunluk ve tutkunun temsilcisidir. Bu yerleşime sahip kişiler, ilişkilerinde "ya hep ya hiç" mottosuyla hareket eder ve eşsiz bir bağ kurar. Herbs'e göre, Akrep Venüs'ün verdiği sevgi, hayat değiştirici bir deneyim sunar ve unutulmazdır.
♓ BALIK'TA VENÜS
Balık burcundaki Venüs, şefkatin ve ruhsal bağın sembolüdür. Justin Bieber ve Martin Luther King Jr. gibi isimlerin haritalarında bulunan bu yerleşim, derin ve iyileştirici bir sevgi sunar. Herbs, Balık Venüs tarafından sevilmenin eşsiz bir deneyim olduğunu ifade ediyor.
🦀 YENGEÇ'TE VENÜS
Venüs Yengeç burcunda, sevgiyi bir ilaç gibi sunar. İnsanlara sevildiğini ve yenilendiğini hissettiren bu yerleşim, sıcak bir bağ kurar. Kral Charles'ın eşi Camilla'nın haritasındaki Yengeç Venüs, bu enerjinin etkileyici bir örneğidir.