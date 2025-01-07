Bu burçları eski sevgilileri asla unutamıyor

Astrolojide bazı yerleşimler, bireyleri eski sevgilileri için unutulmaz kılar. TikTok astrologu Maryaam Lewis-Herbert (Shawty Herbs), bu tür etkileyici yerleşimlere sahip kişilerin doğum haritasındaki Venüs burcuna dikkat çekiyor. Venüs, aşk ve değerleri temsil ederken, onun yerleşimi romantik ilişkilerimizdeki izimizi belirler. İşte eski sevgililerinizin sizi unutamamasına neden olabilecek astrolojik Venüs yerleşimleri...

🦂 AKREP'TE VENÜS

Akrep burcundaki Venüs, yoğunluk ve tutkunun temsilcisidir. Bu yerleşime sahip kişiler, ilişkilerinde "ya hep ya hiç" mottosuyla hareket eder ve eşsiz bir bağ kurar. Herbs'e göre, Akrep Venüs'ün verdiği sevgi, hayat değiştirici bir deneyim sunar ve unutulmazdır.