Bu bir film değil: 2100 yılında gerçekleşmesi beklenen korkunç olaylar!

Bilim insanlarının şok edici tahminlerine göre, 2100 yılında Dünya çok farklı bir yer olacak. Yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler, iklim değişikliğinin gezegenimizi nasıl etkileyebileceğini gözler önüne seriyor.
Deniz Seviyeleri Yükselecek, Şehirler Sular Altında Kalacak
University College London'dan iklim bilimci Profesör Julienne Stroeve'ye göre, eğer sera gazı emisyonları azaltılmazsa, deniz seviyeleri 2100'e kadar 1,9 metreye kadar yükselebilir. Bu da Londra, New York, Miami ve Tokyo gibi dünyanın önemli şehirlerinin su altında kalma riskini artırıyor.
Sıcaklıklar Tehlikeli Seviyelere Ulaşacak
IPCC tarafından hazırlanan senaryolara göre, en kötü ihtimalde dünya sıcaklıkları sanayi öncesi döneme göre 4,4°C artacak. Bu artış, özellikle Afrika, Asya ve Güney Avrupa gibi zaten sıcaklığın yoğun hissedildiği bölgelerde tarımı tehdit edecek, su kaynaklarını tüketerek milyonlarca insanı etkileyecek.
Ekstrem Hava Olayları Artacak
Bilim insanlarına göre, şiddetli fırtınalar, ani seller ve uzun süreli kuraklıklar daha yaygın hale gelecek. Birmingham Üniversitesi'nden Dr. Suzanne Bartington, "İklim değişikliğini, fiziksel ve ruhsal sağlığı etkileyen doğal felaketlerin artmasıyla hissedeceğiz" diyor.
Orman Yangınları ve Hava Kirliliği Daha Şiddetli Olacak
BM tarafından yayınlanan raporlara göre, 2100'e kadar orman yangınlarının sıklığı yüzde 50 artabilir. Los Angeles, Avustralya ve Akdeniz bölgesi gibi yerlerde yangınlar daha yaygın hale gelirken, hava kirliliği de artarak ölüm oranlarını yükseltebilir.
Milyonlarca Kışi Hayatını Kaybedebilir
Max Planck Kimya Enstitüsü tarafından yapılan tahminlere göre, aşırı hava koşulları ve hava kirliliği nedeniyle 2100 yılına kadar 30 milyona yakın insan hayatını kaybedebilir. Avrupa'da Barselona gibi şehirlerde sıcaklığa bağlı ölümlerin 246 bin kişiyi bulabileceği öngörülüyor.
İklim Değişikliğine Karşı Harekete Geçilmezse Felaket Kaçınılmaz
Bilim insanları, sera gazı emisyonlarının azaltılmasının ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin bu felaket senaryolarını önleyebileceğini belirtiyor. Ancak mevcut politikalar yetersiz kalırsa, dünya şimdikinden çok daha yaşanmaz hale gelebilir.