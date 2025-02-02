Bu bir film değil: 2100 yılında gerçekleşmesi beklenen korkunç olaylar!

Bilim insanlarının şok edici tahminlerine göre, 2100 yılında Dünya çok farklı bir yer olacak. Yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler, iklim değişikliğinin gezegenimizi nasıl etkileyebileceğini gözler önüne seriyor.

Fotoğraflar: AI

Deniz Seviyeleri Yükselecek, Şehirler Sular Altında Kalacak

University College London'dan iklim bilimci Profesör Julienne Stroeve'ye göre, eğer sera gazı emisyonları azaltılmazsa, deniz seviyeleri 2100'e kadar 1,9 metreye kadar yükselebilir. Bu da Londra, New York, Miami ve Tokyo gibi dünyanın önemli şehirlerinin su altında kalma riskini artırıyor.

Sıcaklıklar Tehlikeli Seviyelere Ulaşacak

IPCC tarafından hazırlanan senaryolara göre, en kötü ihtimalde dünya sıcaklıkları sanayi öncesi döneme göre 4,4°C artacak. Bu artış, özellikle Afrika, Asya ve Güney Avrupa gibi zaten sıcaklığın yoğun hissedildiği bölgelerde tarımı tehdit edecek, su kaynaklarını tüketerek milyonlarca insanı etkileyecek.