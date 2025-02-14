Bilimsel açıklaması ilginç! Buzdolabına tuvalet kağıdı koyun sonuca şaşıracaksınız!

📆 NE ZAMAN DEĞİŞTİRİLMELİ?

🔹 Ortalama üç haftada bir değiştirilmesi öneriliyor.

🔹 Kağıdın buruşmuş veya koyu renk almış olması, artık nemi ememediğinin göstergesi. Bu durumda yenisiyle değiştirilmesi gerekiyor.

🔹 Hijyen açısından banyoda uzun süre beklemiş ruloların kullanılmaması öneriliyor.

🏡 EVDE KOLAY VE EKONOMİK BİR ÇÖZÜM

Bu yöntem, herhangi bir ek maliyet gerektirmeden kötü kokuları önlemeye ve buzdolabının daha verimli çalışmasına yardımcı oluyor. Pek çok kişi tarafından denenmiş olan bu basit numara, mutfakta pratik çözümler arayanlar için etkili bir alternatif sunuyor.