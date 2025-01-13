Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım (Takvim.com.tr)

AYŞE BARIM'IN YURT DIŞI BİLETİ YANDI



Dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme ve zorbalıkla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından soruşturmasını titizlikle yürüten Başsavcılık, MASAK, Siber Şube ve Vergi Dairesi Başkanlığı'na yazı yazarak rapor talep etmişti. Savcılık, soruşturmayla ilgili önemli bir adım daha attı. Sabah'ta yer alan habere göre, ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım'ın yurt dışına kaçma şüphesinin olması nedeniyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.