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Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Rekabet Kurulu'nun menajerlik şirketleri ve kast ajanslarıyla ilgili başlattığı soruşturmanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ID Danışmanlık Ltd Şti sahibi, Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı getirdi.

Giriş Tarihi: 13.01.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 11:59
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Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Rekabet Kurulu'nun menajerlik şirketleri ve kast ajanslarıyla ilgili başlattığı soruşturmanın ardından ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada ortaya atılan iddiaları didik didik inceliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazdı.

Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım (Takvim.com.tr)Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım (Takvim.com.tr)

AYŞE BARIM'IN YURT DIŞI BİLETİ YANDI

Dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme ve zorbalıkla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından soruşturmasını titizlikle yürüten Başsavcılık, MASAK, Siber Şube ve Vergi Dairesi Başkanlığı'na yazı yazarak rapor talep etmişti. Savcılık, soruşturmayla ilgili önemli bir adım daha attı. Sabah'ta yer alan habere göre, ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım'ın yurt dışına kaçma şüphesinin olması nedeniyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Ayşe Barım (Takvim.com.tr)Ayşe Barım (Takvim.com.tr)

SARIKAYA VE DEMİR İFADE VERECEK

Ünlü oyuncu Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir iş adamından ikiliye, Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği iddia edilmişti.

Barım ve Sarıkaya, yaşananların ardından hemen bir araya geldi. (Takvim.com.tr)Barım ve Sarıkaya, yaşananların ardından hemen bir araya geldi. (Takvim.com.tr)

Savcılık, ortaya atılan bu iddiaların ardından geniş çaplı bir araştırma başlattı. Bu araştırma kapsamında Demir ile Sarıkaya'nın tüm banka hesaplarının inceleneceği ortaya çıkmıştı. Telefon kayıtlarında kara para ve vergi kaçırma ihtimaline karşı incelemeler yapılacak. Kara para aklama, vergi kaçakçılığı gibi suçlamalar da incelenecek.

Sarıkaya ve Demir'in, önümüzdeki günlerde savcılığa gidip ifade vereceği de öğrenildi.

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