Ay tutulması tarihi ve burçlara etkileri! 2025'in ilk ay tutulması ne zaman?

Aslan burcunun 29. derecesinde yaşanacak bu tutulma, özellikle Başak burcunu güçlü şekilde etkileyecek. Amerikalı astrolog Linda Harper, bu tutulmanın "bireysel dönüşüm ve içsel farkındalık açısından büyük bir eşik" olacağını söylüyor.
🌌 2025 YILININ İLK AY TUTULMASI NE ZAMAN?
Bu yılın ilk Ay Tutulması 14 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek. Aslan burcunun 29. derecesinde yaşanacak bu büyük gökyüzü olayı, özellikle Başak burcundaki etkileriyle dikkat çekecek.
🕒 AY TUTULMASI SAATİ VE DETAYLAR
Tarih: 14 Mart 2025
Saat: 06:57 (Türkiye saatiyle)
Burç: Aslan'ın 29. derecesinde
Etki Alanı: Başak burcunda büyük etkiler yaratacak
🌟 AY TUTULMASI NELERİ ETKİLEYECEK?
Bu tutulma, astrolojik olarak kariyer, sağlık, ilişkiler ve finansal durum üzerinde etkili olacak. Özellikle Başak, Aslan, İkizler ve Balık burçları bu tutulmadan yoğun olarak etkilenecek. Değişim ve dönüşümlere hazır olun!
🌌 2025 YILININ DİĞER TUTULMA TARİHLERİ
Ay ve Güneş tutulmalarının tarihlerine dikkat! İşte bu yıl yaşanacak diğer tutulmalar:
14 Mart 2025 - Tam Ay Tutulması (Saat: 06:57)
29 Mart 2025 - Kısmi Güneş Tutulması (Saat: 11:50)
7 Eylül 2025 - Tam Ay Tutulması (Saat: 21:08)
21 Eylül 2025 - Kısmi Güneş Tutulması (Saat: 22:53)
🌌 TUTULMAYI NASIL GÖZLEMLEYEBİLİRSİNİZ?
Tutulma sabah erken saatlerde gerçekleşeceği için doğu ufkuna bakarak izleyebilirsiniz.
Eğer hava şartları uygun değilse, çeşitli astronomi platformları ve canlı yayınlarla bu olayı takip edebilirsiniz.
Astrolojik olarak enerjinizi dengelemek için meditasyon ve farkındalık çalışmaları yapabilirsiniz.
🌟 BU TUTULMA SİZİ NASIL ETKİLEYECEK?
Astrolojik olarak, bu tutulma ile birlikte eskiyi bırakma ve yeniyi kucaklama enerjisi açığa çıkıyor. Özellikle Başak burçları için büyük farkındalıklar ve kararlar zamanı olabilir.
🔮 12 Burç İçin 2025 Ay Tutulması Etkileri 🔮
♈ Koç (21 Mart - 19 Nisan)
Kariyerinizde büyük bir değişim kapıda! Beklenmedik bir terfi ya da iş değişikliği söz konusu olabilir.
♉ Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)
Eğitim, seyahat ve uluslararası konular ön plana çıkıyor. Yeni bir eğitime başlayabilir veya yurt dışıyla ilgili önemli bir gelişme yaşayabilirsiniz.
♊ İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)
Finansal konular ve borçlar gündeminizde. Beklenmedik bir ödeme veya yatırım fırsatıyla karşılaşabilirsiniz.
♋ Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)
İkili ilişkilerde önemli kararlar alabilirsiniz. Partnerinizle ilişkinizde bir dönüm noktası yaşayabilirsiniz.
♌ Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)
Sağlık ve günlük rutininiz değişiyor. Kendinize daha fazla özen göstermeli ve yeni bir yaşam düzenine geçmelisiniz.
♍ Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)
Tutulmanın en büyük etkisini siz hissedeceksiniz! Aşk, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili konular gündemde olacak. Yeni bir başlangıç yapmaya hazırsınız!
♎ Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)
Aile ve evle ilgili konular ön planda. Taşınma, dekorasyon veya aile bireyleriyle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz.
♏ Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)
İletişim, eğitim ve kardeşlerle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Yeni bir proje ya da eğitim fırsatı gündeme gelebilir.
♐ Yay (22 Kasım - 21 Aralık)
Maddi konular ve kazançlarla ilgili sürprizler sizi bekliyor. Beklenmedik bir gelir kapısı açılabilir.
♑ Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)
Bu tutulma sizi doğrudan etkiliyor! Kişisel kararlar ve imaj değişikliği gündeminizde olabilir. Yeni bir hayat tarzına adım atabilirsiniz.
♒ Kova (20 Ocak - 18 Şubat)
İçsel farkındalık ve ruhsal konular ön planda. Meditasyon, terapi gibi alanlara yönelebilirsiniz.
♓ Balık (19 Şubat - 20 Mart)
Sosyal çevrenizde değişimler yaşanabilir. Yeni insanlarla tanışabilir ya da bazı dostluklarınızı gözden geçirebilirsiniz.