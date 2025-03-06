Ay tutulması tarihi ve burçlara etkileri! 2025'in ilk ay tutulması ne zaman?

Aslan burcunun 29. derecesinde yaşanacak bu tutulma , özellikle Başak burcunu güçlü şekilde etkileyecek. Amerikalı astrolog Linda Harper , bu tutulmanın "bireysel dönüşüm ve içsel farkındalık açısından büyük bir eşik" olacağını söylüyor.

Bu yılın ilk Ay Tutulması 14 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek. Aslan burcunun 29. derecesinde yaşanacak bu büyük gökyüzü olayı, özellikle Başak burcundaki etkileriyle dikkat çekecek.

🌟 AY TUTULMASI NELERİ ETKİLEYECEK?

Bu tutulma, astrolojik olarak kariyer, sağlık, ilişkiler ve finansal durum üzerinde etkili olacak. Özellikle Başak, Aslan, İkizler ve Balık burçları bu tutulmadan yoğun olarak etkilenecek. Değişim ve dönüşümlere hazır olun!

🌌 2025 YILININ DİĞER TUTULMA TARİHLERİ

Ay ve Güneş tutulmalarının tarihlerine dikkat! İşte bu yıl yaşanacak diğer tutulmalar:

14 Mart 2025 - Tam Ay Tutulması (Saat: 06:57)

29 Mart 2025 - Kısmi Güneş Tutulması (Saat: 11:50)

7 Eylül 2025 - Tam Ay Tutulması (Saat: 21:08)

21 Eylül 2025 - Kısmi Güneş Tutulması (Saat: 22:53)