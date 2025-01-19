Altında büyük beklenti! Uzmanlar 4500 TL için kritik haftayı işaret etti

Altın fiyatları rekor seviyelere hazırlanıyor! Gram altının 4500 TL seviyesini hedeflemesi, yatırımcıların ilgisini artırdı. Piyasalardaki son durum ve uzmanların kritik tahminleri merak konusu. 2025 yılı için yapılan tahminler, yatırımcılara önemli ipuçları veriyor.
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Gram altın, yeni güne 3071 TL seviyesinde başlarken, çeyrek altın 5040 TL, Cumhuriyet altını ise 20.070 TL'den işlem görüyor. Uzmanlar, altın piyasasındaki gelişmeleri dikkatle izleyen yatırımcılar için önemli açıklamalarda bulundu.
ABD'de açıklanan çekirdek enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi, altın fiyatlarını desteklerken, Orta Doğu'dan gelen ateşkes haberleriyle piyasada dalgalanma yaşandı. Altının ons fiyatı 2692 dolardan işlem görüyor. Analistler, ons altın için 2650 dolar seviyesini destek, 2700 dolar seviyesini ise direnç noktası olarak belirtiyor.
Altın piyasası uzmanı İslam Memiş, gram altın ve ons altındaki düşüş trendlerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Ons altın her ne kadar 2680-2690 dolar aralığında oyalansa da, kısa vadede 2600 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyoruz. Gram altın tarafında da 3000-3080 lira aralığını takip ediyoruz. Ancak gram altın, ons altından farklı bir hareket sergileyebilir. Bu durum yatırımcılar için yanılgıya yol açmamalı."
Altın almayı düşünen vatandaşlar için Memiş, çarşamba gününden sonraki aşağı yönlü trendi işaret etti:
"Elinde altın bulunan ancak nakit ihtiyacı olan yatırımcıların çarşamba gününe kadar satış yapmasını öneriyorum. Kısa vadede bir geri çekilme bekliyoruz. Ancak orta ve uzun vadede altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek."
Altın fiyatlarının 2025 yılında en az yüzde 50 getiri sağlayabileceğini belirten uzmanlar, Temmuz ayı itibarıyla gram altının 4000-4500 TL seviyelerini hedef alacağını öngörüyor. Jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomik belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklemesi bekleniyor.