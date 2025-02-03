Altın 4500 TL, dolar 45 TL’ye dayanacak! İslam Memiş tarih verdi

Altın ve döviz piyasalarında hareketlilik sürerken, Finans Analisti İslam Memiş yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Altın fiyatlarının yükseliş trendine gireceğini belirten Memiş, gram altında 4500 TL seviyesinin görülebileceğini ifade etti. Ayrıca dolar/TL'nin 40-45 bandına ulaşabileceği tahmininde bulunarak dikkatleri üzerine çekti.

"Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi yıl boyunca devam edecek." diyen Memiş, Temmuz ayına kadar: 3.500-3.700 TL seviyeleri, Yılın ikinci yarısında: 4.000-4.500 TL seviyelerinin hedeflenebileceğini açıkladı.

İslam Memiş'in en dikkat çeken açıklaması ise gram altın için yaptığı öngörü oldu.

"2025 yılında altın, güvenli liman olma özelliğini daha da güçlendirecek. Yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalara aldanmamalı, uzun vadeli hedeflere odaklanmalıdır." diyerek yatırımcılara stratejik bir yaklaşım benimsemelerini tavsiye etti. İşte İslam Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar;

🔴 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 10.000 puan seviyesinin üzerinde haftayı tamamladı. Pozitif görünüm devam ediyor. 10.200, 10.400 ve 10.600 seviyeleri takip edilecek. 10.000 puanın altına sarkmaların kalıcı olmasını beklemiyorum ve bunları alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim.

🔴 Dolar/TL kuru 35,92 seviyesinde. Doların 36 lira sınırına yaklaştığını görüyoruz ve düşüş beklemiyoruz. Yukarı yönlü hareketler devam edecek. Bu yıl dolar kurunun 40-45 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

🔴 Euro/dolar paritesi 1,0248 seviyesinden haftaya başladı. 1,0180 ve 1,0130 seviyelerine kadar düşüş trendi devam edebilir. Bu yıl için 1,08 hedefimiz var. 1,03 seviyesinin altındaki seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam edeceğiz.