Ancak Ramaswamy, Ohio valiliğine aday olmayı düşündüğü için görevinden ayrıldığını duyurdu.

İki ismin yıllık 6,5 trilyon dolarlık hükümet harcamalarındaki büyük israf ve dolandırıcılığı ortadan kaldıracağını savunan Trump, Musk ve Ramaswamy'nin ABD ekonomisini özgürleştirmek ve hükümetin vatandaşlara daha iyi hizmet vermesi için birlikte çalışacaklarını belirtti.

ELON MUSK Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına atadığı ABD'li iş insanı ve X'in sahibi milyarder Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin hükümet bürokrasisinin ortadan kaldırılmasının, aşırı düzenlemelerin azaltılmasının, savurgan harcamaların kesilmesinin ve federal kurumların yeniden yapılandırılmasının önünü açacağını açıkladı.

Öte yandan, Kennedy, işlenmiş gıdaların tüketilmemesi ve katkı maddelerinin kullanımının incelenmesi gibi konularda oldukça destek alıyor.

Birçok tıp uzmanı, aşılar ve diğer sağlık konularındaki görüşlerini gerekçe göstererek Kennedy'nin adaylığı konusunda ciddi endişelerini dile getirdi.

Kennedy'nin New York'taki Central Park'a bir ayı leşi bırakması da dahil olmak üzere geçmişteki eylemleri nedeniyle güvenlik kontrolünden geçip geçemeyeceğine dair tartışmalar sürüyor.

Sağlık alanında herhangi bir geçmişi olmamasına rağmen, Kennedy, göreve gelmesi durumunda ülkedeki aşıların ve ilaçların onaylanmasını denetleyen ABD federal sağlık kurumları üzerinde geniş bir yetkiye sahip olacak.

ROBERT F. KENNEDY JR. Çevre avukatı ve eski Başkan John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr, Trump tarafından Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nı yönetmesi için aday gösterildi.

Dr. Mehmet Öz (AA)

MEHMET ÖZ



Federal sağlık hizmetleri Medicare ve Medicaid'in direktörlüğüne uygun görülen kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Senatonun onaylaması halinde bu pozisyona getirilen ilk Türk olacak.

Milyonlarca Amerikalının sağlık hizmetlerini denetleyen güçlü kurumu yönetmek üzere seçilen Öz, 2000'li yılların başında Oprah Winfrey Show'da şöhreti yakalamadan önce cerrah olarak eğitim gördü ve görev yaptı. Daha sonra kendi televizyon programını sundu.

Trump, Öz için "Amerika'yı yeniden sağlıklı hale getirmek için Dr. Öz'den daha nitelikli ve yetenekli bir doktor olmayabilir." ifadesini kullandı.

Öz, uzmanlar tarafından kilo verme ilaçları ve "mucize" tedaviler hakkında kötü sağlık tavsiyeleri vermekle ve pandeminin ilk günlerinde Kovid-19 için tedavi olarak sıtma ilaçları önermekle eleştirildi.

Trump ile ilişkisi uzun yıllara dayanan Öz, 2022'de Associated Press'e (AP) verdiği mülakatta, Trump ile 2004'te bir yardım etkinliği vesilesiyle tanıştığını söyledi.

Uzun yıllar birçok etkinlikte bir araya geldiği Trump'la ilişkilerini 2016'da sağlamlaştıran Öz, dönemin başkan adayını programında ağırlayarak sağlığına ilişkin röportaj yaptı.

Konuk olduğu bu programda Trump, eşi Melania Trump'ın "The Dr. Oz Show"un hayranı olduğunu ifade etti.

Trump, ilk başkanlık döneminde Öz'e, Spor, Fitness ve Beslenme Başkanlık Konseyinde yer verdi.

Ardından 2022'de Cumhuriyetçi Partinin Pensilvanya Senatör adayı olarak seçime giren Öz, Demokrat rakibi John Fetterman'ın gerisinde kalarak seçimi kaybetti.