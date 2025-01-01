6.5 milyon kez izlendi! 1 gecede kilo verdiren doğal tarif! -3 KG garantili

Ünlü YouTuber Emre Gökgöz, kendi kanalında paylaştığı doğal içecek tarifiyle gündeme geldi. "1 gecede 3 kilo verdiren kür" başlıklı videosuyla dikkat çeken Gökgöz, pratik ve tamamen doğal malzemelerle hazırlanan bu tarifi izleyicileriyle paylaştı.
Malzemeler:
💧 1 litre su
🌟 1 çubuk tarçın
🍋 Yarım limon (dilimlenmiş)
🌸 5 karanfil
🌿 Bir avuç maydanoz
🍃 4-5 taze nane yaprağı
Hazırlanışı:
💧 Suyu tencereye koyun, tüm malzemeleri ekleyin.
🔥 Kısık ateşte 5-10 dakika kaynatın.
❄️ Soğutup süzün, bir şişeye doldurun.