3 ünlü kahinin 2025 kehanetleri açıklandı! Bu sene yaşanacaklar şoke etti

2024'ün ardından yeni yılın neler getireceği merak konusu. Ancak bazı tahminler var ki, 2025'in pek de parlak geçmeyeceğini iddia ediyor. Teknolojik felaketlerden küresel çatışmalara, hatta yeni bir pandemiye kadar uzanan bu ürpertici öngörüler, insanlığın geleceği hakkında ciddi sorular doğuruyor.
Brezilyalı parapsikolog Athos Salomé, kraliçenin ölümü ve COVID-19 gibi olayları önceden tahmin etmesiyle tanınıyor. 2025 içinse oldukça karamsar bir tablo çiziyor. Salomé'ye göre, insanlık teknoloji üzerindeki kontrolünü kaybetme riskiyle karşı karşıya. Özellikle kuantum bilgisayarların küresel dijital güvenlik sistemlerini tehdit edebileceği öngörülüyor. Ayrıca, vücuda implante edilen çiplerin yaygınlaşmasıyla bireysel mahremiyetin büyük bir tehlike altında olacağı iddia ediliyor.
ABD'li vaiz Joshua Giles, 2025'in küresel bir savaşın başlangıcı olabileceğini öne sürüyor. Orta Doğu'daki mevcut çatışmaların daha geniş bir savaşa yol açabileceğini belirten Giles, ABD dahil birçok ülkenin bu sürtüşmenin içine çekilebileceğini iddia ediyor. Ancak umut verici bir tahmini de var: Tedavisi zor hastalıklar için yeni çözümler bulunabileceği öngörüsünde bulunuyor.
Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, transhümanizm kavramı da daha fazla tartışılıyor. Beyin implantları, cerrahi robotlar ve RFID çipler gibi yeniliklerin insan bedenine entegre edilmesiyle insan-doğa ilişkisinin dönüşmesi bekleniyor. Bu durumun, bireysel kimlik ve etik tartışmalarını da beraberinde getireceği düşünülüyor.
Ünlü illüzyonist Uri Geller, 2025'e dair ilginç bir komplo teorisi öne sürüyor. Geller, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast planları olabileceğini iddia ederek dikkat çekiyor. Ona göre, "derin devlet" olarak adlandırılan yapılar Trump'ı hedef alabilir.
Popüler animasyon dizisi The Simpsons, geçmişte birçok olayı önceden tahmin etmesiyle ün kazandı. 2025 içinse uçan arabalar, zihin kontrolü ve otomasyonla ilgili öngörüler dikkat çekiyor. Dizide yer alan bu tür sahneler, komplo teorisyenlerinin ilgi odağı haline geldi.
Pandemi sonrası dünya hâlâ COVID-19'un etkilerini atlatmaya çalışırken, bazı medyumlar 2025'te yeni bir küresel salgının ortaya çıkabileceğini iddia ediyor. Bu salgının, önceki pandemiden daha yıkıcı olabileceği öngörülüyor. Ayrıca, Mart ve Eylül aylarında yaşanacak tutulmaların bu süreçle bağlantılı olabileceği belirtiliyor.
Baba Vanga'nın 2025 için yaptığı tahminler arasında depremler, volkanik patlamalar ve iklim felaketleri yer alıyor. Ayrıca, insanlığın daha önce yendiğini düşündüğü hastalıkların yeniden ortaya çıkacağı öngörülüyor. Vanga, yapay zekanın insan zekasını geçeceği ve uzaylılarla temasın yakın olduğunu da iddia etmişti.
Bir yapay zekanın Baba Vanga'nın kehanetlerini analiz ederek oluşturduğu tahminler de dikkat çekiyor. Buna göre, 2025'te dünya liderleri sağlık sorunlarıyla mücadele edebilir ve Ukrayna'nın beklenmedik bir zafer kazanabileceği öngörülüyor.
Nostradamus'un kehanetlerine göre, 2025'te küresel güç dengeleri değişecek. Büyük depremler, salgınlar ve savaşlar, dünyanın farklı bölgelerinde yıkıcı etkiler yaratabilir. Ayrıca, bir asteroit tehdidiyle karşı karşıya kalınabileceği de iddia ediliyor.