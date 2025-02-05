Kadraj Bi Bak 3 ünlü kahinin 2025 kehanetleri açıklandı! Bu sene yaşanacaklar şoke etti

3 ünlü kahinin 2025 kehanetleri açıklandı! Bu sene yaşanacaklar şoke etti

Yeni bir yıla adım atarken herkes umut dolu planlar yapar; ancak bazı kehanetler bu umutları gölgede bırakabilir. 2025 için öne sürülen tahminler, teknoloji krizlerinden küresel savaşlara, yeni salgınlardan ekonomik çöküş senaryolarına kadar ürkütücü öngörülerle dolu. Ünlü parapsikolog Athos Salomé’den Baba Vanga’nın kehanetlerine kadar pek çok isim, insanlığı bekleyen karanlık bir geleceğe işaret ediyor.

Giriş Tarihi: 05.02.2025 18:37
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3 ünlü kahinin 2025 kehanetleri açıklandı! Bu sene yaşanacaklar şoke etti

2024'ün ardından yeni yılın neler getireceği merak konusu. Ancak bazı tahminler var ki, 2025'in pek de parlak geçmeyeceğini iddia ediyor. Teknolojik felaketlerden küresel çatışmalara, hatta yeni bir pandemiye kadar uzanan bu ürpertici öngörüler, insanlığın geleceği hakkında ciddi sorular doğuruyor.

Ünlü Kahin Athos Salome ( Fotoğraf: X )Ünlü Kahin Athos Salome ( Fotoğraf: X )

🌍 1. ATHOS SALOME: "TEKNOLOJİYİ KONTROL EDEMEYECEĞİZ"

Brezilyalı parapsikolog Athos Salomé, kraliçenin ölümü ve COVID-19 gibi olayları önceden tahmin etmesiyle tanınıyor. 2025 içinse oldukça karamsar bir tablo çiziyor. Salomé'ye göre, insanlık teknoloji üzerindeki kontrolünü kaybetme riskiyle karşı karşıya. Özellikle kuantum bilgisayarların küresel dijital güvenlik sistemlerini tehdit edebileceği öngörülüyor. Ayrıca, vücuda implante edilen çiplerin yaygınlaşmasıyla bireysel mahremiyetin büyük bir tehlike altında olacağı iddia ediliyor.

⚔️ 2. JOSHUA GİLES: "3. DÜNYA SAVAŞI'NIN AYAK SESLERİ"

ABD'li vaiz Joshua Giles, 2025'in küresel bir savaşın başlangıcı olabileceğini öne sürüyor. Orta Doğu'daki mevcut çatışmaların daha geniş bir savaşa yol açabileceğini belirten Giles, ABD dahil birçok ülkenin bu sürtüşmenin içine çekilebileceğini iddia ediyor. Ancak umut verici bir tahmini de var: Tedavisi zor hastalıklar için yeni çözümler bulunabileceği öngörüsünde bulunuyor.

🤖 3. TRANSHÜMANİZM VE YAPAY ZEKA DEVRİMİ

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, transhümanizm kavramı da daha fazla tartışılıyor. Beyin implantları, cerrahi robotlar ve RFID çipler gibi yeniliklerin insan bedenine entegre edilmesiyle insan-doğa ilişkisinin dönüşmesi bekleniyor. Bu durumun, bireysel kimlik ve etik tartışmalarını da beraberinde getireceği düşünülüyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

🛰️ 4. URİ GELLER'DEN DERİN DEVLET UYARISI

Ünlü illüzyonist Uri Geller, 2025'e dair ilginç bir komplo teorisi öne sürüyor. Geller, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast planları olabileceğini iddia ederek dikkat çekiyor. Ona göre, "derin devlet" olarak adlandırılan yapılar Trump'ı hedef alabilir.

📺 5. THE SİMPSONS'IN İLGİNÇ ÖNGÖRÜLERİ

Popüler animasyon dizisi The Simpsons, geçmişte birçok olayı önceden tahmin etmesiyle ün kazandı. 2025 içinse uçan arabalar, zihin kontrolü ve otomasyonla ilgili öngörüler dikkat çekiyor. Dizide yer alan bu tür sahneler, komplo teorisyenlerinin ilgi odağı haline geldi.

🌡️ 6. YENİ BİR PANDEMİ KAPIDA MI?

Pandemi sonrası dünya hâlâ COVID-19'un etkilerini atlatmaya çalışırken, bazı medyumlar 2025'te yeni bir küresel salgının ortaya çıkabileceğini iddia ediyor. Bu salgının, önceki pandemiden daha yıkıcı olabileceği öngörülüyor. Ayrıca, Mart ve Eylül aylarında yaşanacak tutulmaların bu süreçle bağlantılı olabileceği belirtiliyor.

🌋 7. BABA VANGA'NIN KORKUTAN KEHANETLERİ

Baba Vanga'nın 2025 için yaptığı tahminler arasında depremler, volkanik patlamalar ve iklim felaketleri yer alıyor. Ayrıca, insanlığın daha önce yendiğini düşündüğü hastalıkların yeniden ortaya çıkacağı öngörülüyor. Vanga, yapay zekanın insan zekasını geçeceği ve uzaylılarla temasın yakın olduğunu da iddia etmişti.

Baba VangaBaba Vanga

🚀 8. YAPAY ZEKA VANGA'NIN SENARYOSU

Bir yapay zekanın Baba Vanga'nın kehanetlerini analiz ederek oluşturduğu tahminler de dikkat çekiyor. Buna göre, 2025'te dünya liderleri sağlık sorunlarıyla mücadele edebilir ve Ukrayna'nın beklenmedik bir zafer kazanabileceği öngörülüyor.

☄️ 9. NOSTRADAMUS'UN SON SÖZÜ

Nostradamus'un kehanetlerine göre, 2025'te küresel güç dengeleri değişecek. Büyük depremler, salgınlar ve savaşlar, dünyanın farklı bölgelerinde yıkıcı etkiler yaratabilir. Ayrıca, bir asteroit tehdidiyle karşı karşıya kalınabileceği de iddia ediliyor.

Nostradamus’un 2025 kehaneti: GÖKYÜZÜNDEN GELEN TEHLİKE! Özellikle o tarihe dikkat...Nostradamus’un 2025 kehaneti: GÖKYÜZÜNDEN GELEN TEHLİKE! Özellikle o tarihe dikkat...
Nostradamus’un 2025 kehaneti: GÖKYÜZÜNDEN GELEN TEHLİKE! Özellikle o tarihe dikkat...