3 ünlü kahinin 2025 kehanetleri açıklandı! Bu sene yaşanacaklar şoke etti

2024'ün ardından yeni yılın neler getireceği merak konusu. Ancak bazı tahminler var ki, 2025'in pek de parlak geçmeyeceğini iddia ediyor. Teknolojik felaketlerden küresel çatışmalara, hatta yeni bir pandemiye kadar uzanan bu ürpertici öngörüler, insanlığın geleceği hakkında ciddi sorular doğuruyor.

Ünlü Kahin Athos Salome ( Fotoğraf: X )

🌍 1. ATHOS SALOME: "TEKNOLOJİYİ KONTROL EDEMEYECEĞİZ"

Brezilyalı parapsikolog Athos Salomé, kraliçenin ölümü ve COVID-19 gibi olayları önceden tahmin etmesiyle tanınıyor. 2025 içinse oldukça karamsar bir tablo çiziyor. Salomé'ye göre, insanlık teknoloji üzerindeki kontrolünü kaybetme riskiyle karşı karşıya. Özellikle kuantum bilgisayarların küresel dijital güvenlik sistemlerini tehdit edebileceği öngörülüyor. Ayrıca, vücuda implante edilen çiplerin yaygınlaşmasıyla bireysel mahremiyetin büyük bir tehlike altında olacağı iddia ediliyor.

⚔️ 2. JOSHUA GİLES: "3. DÜNYA SAVAŞI'NIN AYAK SESLERİ"

ABD'li vaiz Joshua Giles, 2025'in küresel bir savaşın başlangıcı olabileceğini öne sürüyor. Orta Doğu'daki mevcut çatışmaların daha geniş bir savaşa yol açabileceğini belirten Giles, ABD dahil birçok ülkenin bu sürtüşmenin içine çekilebileceğini iddia ediyor. Ancak umut verici bir tahmini de var: Tedavisi zor hastalıklar için yeni çözümler bulunabileceği öngörüsünde bulunuyor.

🤖 3. TRANSHÜMANİZM VE YAPAY ZEKA DEVRİMİ

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, transhümanizm kavramı da daha fazla tartışılıyor. Beyin implantları, cerrahi robotlar ve RFID çipler gibi yeniliklerin insan bedenine entegre edilmesiyle insan-doğa ilişkisinin dönüşmesi bekleniyor. Bu durumun, bireysel kimlik ve etik tartışmalarını da beraberinde getireceği düşünülüyor.