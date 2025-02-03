3 bin TL taksitle kredi! Halkbank 50,100,150 bin TL ucuz kredi tablosu güncellendi

Halkbank, bireysel ihtiyaç kredisi kapsamında 150 bin TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için yeni ödeme planını duyurdu. Yüksek tutarlı kredi seçenekleriyle dikkat çeken banka, 12 ay vadeli kredi için belirlediği aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme miktarını açıkladı.

50 bin TL kredi

📌 150 BİN TL KREDİ İÇİN AYLIK TAKSİT VE TOPLAM ÖDEME

Kredi Tutarı: 150.000 TL

Vade Süresi: 12 Ay

Aylık Taksit Tutarı: 18.709,55 TL

Faiz Oranı: %5,25

Toplam Geri Ödeme: 224.514,60 TL

Bu kredi seçeneğinde, aylık taksit tutarı 18.709,55 TL olarak belirlenmiş olup, 12 ay sonunda toplam geri ödeme 224.514,60 TL'ye ulaşmaktadır.

150 bin TL KRED TABLOSU

FARKLI KREDİ SEÇENEKLERİ VE ÖDEME PLANLARI

Halkbank, farklı tutarlar ve vadeler için de ödeme planlarını duyurdu. İşte birkaç farklı kredi seçeneği:

✅ 100 Bin TL Kredi (24 Ay Vade)

Aylık Taksit: 8.585,40 TL

Toplam Geri Ödeme: 206.049,60 TL

✅ 50 Bin TL Kredi (36 Ay Vade)

Aylık Taksit: 3.761,78 TL

Toplam Geri Ödeme: 135.424,08 TL