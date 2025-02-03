3 bin TL taksitle kredi! Halkbank 50,100,150 bin TL ucuz kredi tablosu güncellendi

Halkbank, bireysel ihtiyaç kredisi kapsamında 150 bin TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için yeni ödeme planını duyurdu. Yüksek tutarlı kredi seçenekleriyle dikkat çeken banka, 12 ay vadeli kredi için belirlediği aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme miktarını açıkladı.
Kredi Tutarı: 150.000 TL
Vade Süresi: 12 Ay
Aylık Taksit Tutarı: 18.709,55 TL
Faiz Oranı: %5,25
Toplam Geri Ödeme: 224.514,60 TL
Bu kredi seçeneğinde, aylık taksit tutarı 18.709,55 TL olarak belirlenmiş olup, 12 ay sonunda toplam geri ödeme 224.514,60 TL'ye ulaşmaktadır.
Halkbank, farklı tutarlar ve vadeler için de ödeme planlarını duyurdu. İşte birkaç farklı kredi seçeneği:
✅ 100 Bin TL Kredi (24 Ay Vade)
Aylık Taksit: 8.585,40 TL
Toplam Geri Ödeme: 206.049,60 TL
✅ 50 Bin TL Kredi (36 Ay Vade)
Aylık Taksit: 3.761,78 TL
Toplam Geri Ödeme: 135.424,08 TL
✅ 200 Bin TL Kredi (12 Ay Vade)
Aylık Taksit: 24.946,07 TL
Toplam Geri Ödeme: 299.352,84 TL
Halkbank'ın ihtiyaç kredisi faiz oranı %5,25 olarak belirlenmiş durumda. Kredi çekerken ek masraflar da olabileceğinden, başvuru öncesinde detaylı bilgi almak ve hesaplama yapmak önem taşıyor.
Halkbank'ın ihtiyaç kredisine başvurmak isteyenler, banka şubeleri, mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden kolayca başvuru yapabiliyor.