Kadraj Bi Bak 3 bin TL taksitle kredi! Halkbank 50,100,150 bin TL ucuz kredi tablosu güncellendi

3 bin TL taksitle kredi! Halkbank 50,100,150 bin TL ucuz kredi tablosu güncellendi

Halkbank, bireysel ihtiyaç kredisi kapsamında 150 bin TL'lik kredi için ödeme planını açıkladı. Bankanın sunduğu faiz oranları ve geri ödeme seçenekleri, kredi almak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte Halkbank'ın 150 bin TL'lik ihtiyaç kredisi için belirlediği aylık ödeme detayları ve toplam geri ödeme tutarı...

Giriş Tarihi: 03.02.2025 17:37
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3 bin TL taksitle kredi! Halkbank 50,100,150 bin TL ucuz kredi tablosu güncellendi

Halkbank, bireysel ihtiyaç kredisi kapsamında 150 bin TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için yeni ödeme planını duyurdu. Yüksek tutarlı kredi seçenekleriyle dikkat çeken banka, 12 ay vadeli kredi için belirlediği aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme miktarını açıkladı.

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📌 150 BİN TL KREDİ İÇİN AYLIK TAKSİT VE TOPLAM ÖDEME

Kredi Tutarı: 150.000 TL

Vade Süresi: 12 Ay

Aylık Taksit Tutarı: 18.709,55 TL

Faiz Oranı: %5,25

Toplam Geri Ödeme: 224.514,60 TL

Bu kredi seçeneğinde, aylık taksit tutarı 18.709,55 TL olarak belirlenmiş olup, 12 ay sonunda toplam geri ödeme 224.514,60 TL'ye ulaşmaktadır.

150 bin TL KRED TABLOSU150 bin TL KRED TABLOSU

FARKLI KREDİ SEÇENEKLERİ VE ÖDEME PLANLARI

Halkbank, farklı tutarlar ve vadeler için de ödeme planlarını duyurdu. İşte birkaç farklı kredi seçeneği:

100 Bin TL Kredi (24 Ay Vade)

Aylık Taksit: 8.585,40 TL

Toplam Geri Ödeme: 206.049,60 TL

50 Bin TL Kredi (36 Ay Vade)

Aylık Taksit: 3.761,78 TL

Toplam Geri Ödeme: 135.424,08 TL

Fotoğraflar: HalkbankFotoğraflar: Halkbank

200 Bin TL Kredi (12 Ay Vade)

Aylık Taksit: 24.946,07 TL

Toplam Geri Ödeme: 299.352,84 TL

FAİZ ORANI VE MASRAFLAR

Halkbank'ın ihtiyaç kredisi faiz oranı %5,25 olarak belirlenmiş durumda. Kredi çekerken ek masraflar da olabileceğinden, başvuru öncesinde detaylı bilgi almak ve hesaplama yapmak önem taşıyor.

KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Halkbank'ın ihtiyaç kredisine başvurmak isteyenler, banka şubeleri, mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden kolayca başvuru yapabiliyor.

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