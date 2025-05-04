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1991 yılından beri kırılamayan Mike Powell'a ait "uzun atlama" dünya rekoru kaç metredir?

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster”, 4 Mayıs akşamı yine izleyicilere hem heyecanlı hem düşündüren anlar yaşattı. Yarışmada 50 bin ile 300 bin TL arasında değer biçilen bir soru, sosyal medyada ve bilgi platformlarında adeta gündem oldu.

Giriş Tarihi: 04.05.2025 22:16 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 22:18
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1991 yılından beri kırılamayan Mike Powell’a ait uzun atlama dünya rekoru kaç metredir?

Bu akşam ekranlara gelen bölümde yöneltilen sorunun ardından binlerce kişi doğru cevabı araştırmaya koyuldu. Uzmanlar ve izleyiciler arasında tartışmalara neden olan soru hala konuşulurken, yanıtı da büyük merak konusu.

İşte izleyicilerin aklını kurcalayan o soru ve cevabı:

SORU:1991 yılından beri kırılamayan Mike Powell'a ait "uzun atlama" dünya rekoru kaç metredir?

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Şıklar:

A:5,95
B:6,95
C:7,95
D:8,95

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

CEVAP:D

Mike Powell, üç Olimpiyat Oyunları'na (1988-1996) katılmış bir uzun atlamacıydı. 1988 ve 1992'de Carl Lewis'in arkasından gümüş madalya kazandı. Ancak en büyük ününü, 1991 Tokyo Dünya Şampiyonası'nda Lewis'i yenerek kazandığı şampiyonlukla elde etti. Powell, o yarışmada 8.95 metre (29-4½) atlayarak, 1968 Olimpiyatları'nda Bob Beamon'ın kırdığı ünlü dünya rekorunu geçmeyi başardı.