1991 yılından beri kırılamayan Mike Powell'a ait "uzun atlama" dünya rekoru kaç metredir?

Bu akşam ekranlara gelen bölümde yöneltilen sorunun ardından binlerce kişi doğru cevabı araştırmaya koyuldu. Uzmanlar ve izleyiciler arasında tartışmalara neden olan soru hala konuşulurken, yanıtı da büyük merak konusu.

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CEVAP:D

Mike Powell, üç Olimpiyat Oyunları'na (1988-1996) katılmış bir uzun atlamacıydı. 1988 ve 1992'de Carl Lewis'in arkasından gümüş madalya kazandı. Ancak en büyük ününü, 1991 Tokyo Dünya Şampiyonası'nda Lewis'i yenerek kazandığı şampiyonlukla elde etti. Powell, o yarışmada 8.95 metre (29-4½) atlayarak, 1968 Olimpiyatları'nda Bob Beamon'ın kırdığı ünlü dünya rekorunu geçmeyi başardı.