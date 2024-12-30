100 kişiden 60’ı yanlış ölçüm yapıyor! İşte doğru tansiyon ölçümü

Yüksek tansiyon, dünya genelinde 1 milyardan fazla insanı etkileyen ciddi bir sağlık sorunu. 49 yaş üstü grupta en önemli sağlık risklerinden biri olarak tanımlanan hipertansiyon, her yıl yaklaşık 11 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre, yalnızca ABD'de her yıl yaklaşık 500 bin kişi yüksek tansiyon kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.
Avrupa'da da hipertansiyon yaygın bir sorun. İspanya'da 45 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 50'si hipertansiyon hastası. Cordoba'daki Reina Sofia Hastanesi'nde görev yapan kardiyoloji uzmanı Dr. Manuel Anguita, bu oranın yalnızca yarısının hastalığının farkında olduğunu ifade ediyor. Farkında olanların yüzde 50'si ise tansiyonunu kontrol altında tutamıyor.
Dr. Anguita, İspanya Kardiyoloji Topluluğu üyesi olarak yaptığı açıklamada, tansiyon ölçümlerinin düzenli yapılmasının önemine vurgu yapıyor. Özellikle ailesinde hipertansiyon veya kardiyovasküler hastalık geçmişi olan bireylerin 40-45 yaşlarından itibaren yılda en az bir kez tansiyon ölçtürmeleri gerektiğini belirtiyor.
Dr. Anguita'ya göre hipertansiyon, genellikle "sessiz katil" olarak adlandırılıyor çünkü çoğu zaman belirgin bir semptom göstermiyor. Ancak tedavi edilmediğinde kalp, beyin, böbrekler ve arteriyel sistem üzerinde ciddi hasarlara yol açabiliyor. Hipertansiyonun kronik böbrek yetmezliğinin en yaygın nedeni olduğunu belirten Anguita, böbrek yetmezliğinin de kalp yetmezliği, inme ve miyokardiyal enfarktüs gibi ciddi hastalıklar için birincil risk faktörü olduğunu ifade ediyor.
Yapılan araştırmalar, tansiyon ölçümünde yüzde 60 oranında hatalı uygulama olduğunu ortaya koyuyor. Doğru tansiyon ölçümü için şu adımlara dikkat edilmesi gerekiyor:
Dinlenmiş Bir Şekilde Olun: Ölçümden önce en az 5 dakika sessiz bir ortamda oturarak dinlenin.
Kol Desteği: Kolunuzun destekli ve kalp hizasında olduğundan emin olun.
Doğru Cihaz Kullanımı: Evde ölçüm yapıyorsanız, düzenli olarak kalibre edilen bir cihaz kullanın.
Kıyafet Seçimi: Kolunuzu sıkmayacak şekilde kıyafet giymeye özen gösterin.
Aynı Saatlerde Ölçüm: Tansiyonu sabah ve akşam olmak üzere her gün aynı saatlerde ölçmeye çalışın.