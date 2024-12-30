100 kişiden 60’ı yanlış ölçüm yapıyor! İşte doğru tansiyon ölçümü

Yüksek tansiyon, dünya genelinde 1 milyardan fazla insanı etkileyen ciddi bir sağlık sorunu. 49 yaş üstü grupta en önemli sağlık risklerinden biri olarak tanımlanan hipertansiyon, her yıl yaklaşık 11 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre, yalnızca ABD'de her yıl yaklaşık 500 bin kişi yüksek tansiyon kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Avrupa'da da hipertansiyon yaygın bir sorun. İspanya'da 45 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 50'si hipertansiyon hastası. Cordoba'daki Reina Sofia Hastanesi'nde görev yapan kardiyoloji uzmanı Dr. Manuel Anguita, bu oranın yalnızca yarısının hastalığının farkında olduğunu ifade ediyor. Farkında olanların yüzde 50'si ise tansiyonunu kontrol altında tutamıyor.

Dr. Anguita, İspanya Kardiyoloji Topluluğu üyesi olarak yaptığı açıklamada, tansiyon ölçümlerinin düzenli yapılmasının önemine vurgu yapıyor. Özellikle ailesinde hipertansiyon veya kardiyovasküler hastalık geçmişi olan bireylerin 40-45 yaşlarından itibaren yılda en az bir kez tansiyon ölçtürmeleri gerektiğini belirtiyor.