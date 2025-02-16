⚽ FENERBAHÇE 3-1 KASIMPAŞA (MAÇ SONUCU - MAÇ ÖZETİ)

🏏 İLK YARIDAN DAKİKALAR

Maça etkili başlayan Kasımpaşa, 14. dakikada Rodrigues ile gole çok yaklaştı ancak top auta çıktı. Fenerbahçe ise 21. dakikada golü buldu. Fred'in savunma arkasına attığı uzun pası iyi takip eden Youssef En-Nesyri, rakibine rağmen topu önüne alarak yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-0. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

🏆 İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

Fenerbahçe, ikinci yarıda baskısını artırdı ve 53. dakikada farkı ikiye çıkardı. Mert Müldür'ün sağ kanattan gönderdiği pasa hareketlenen Oğuz Aydın, düzgün bir vuruşla skoru 2-0 yaptı. Ancak Kasımpaşa, 62. dakikada Mamadou Fall'un kafa golüyle farkı bire indirdi: 2-1.