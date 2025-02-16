⚽ FENERBAHÇE 3-1 KASIMPAŞA (MAÇ SONUCU - MAÇ ÖZETİ)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı.
🏆 FENERBAHÇE, LİDERLİK YARIŞINDAN KOPMADI
Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı mağlup ederek puanını 57'ye yükseltti ve lider Galatasaray ile arasındaki farkı 3'e indirdi. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet elde etti.
💪 MERT HAKAN YANDAŞ'IN 100. MAÇI
Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte sarı-lacivertli forma altında Süper Lig'deki 100. maçına çıktı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü Yandaş, bu özel karşılaşmayı galibiyetle taçlandırdı.
🛡️ FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçına 6 önemli eksikle çıktı. Sakatlıkları devam eden Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku kadroda yer almazken, sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski de maçta görev alamadı. Ayrıca sakatlığını yeni atlatan ancak henüz bireysel antrenmanlara devam eden Dominik Livakovic de maç kadrosuna alınmadı.
🏰 BURAK KAPACAK 566 GÜN SONRA KADRODA
Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Burak Kapacak, uzun bir aradan sonra yeniden kadroya döndü. 566 gün sonra sarı-lacivertli formayı terletmeye hazırlanan Kapacak, son olarak 1 Ağustos 2024'te UEFA Konferans Ligi elemelerinde Zimbru maçında görev yapmıştı.
🏏 İLK YARIDAN DAKİKALAR
Maça etkili başlayan Kasımpaşa, 14. dakikada Rodrigues ile gole çok yaklaştı ancak top auta çıktı. Fenerbahçe ise 21. dakikada golü buldu. Fred'in savunma arkasına attığı uzun pası iyi takip eden Youssef En-Nesyri, rakibine rağmen topu önüne alarak yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-0. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
🏆 İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
Fenerbahçe, ikinci yarıda baskısını artırdı ve 53. dakikada farkı ikiye çıkardı. Mert Müldür'ün sağ kanattan gönderdiği pasa hareketlenen Oğuz Aydın, düzgün bir vuruşla skoru 2-0 yaptı. Ancak Kasımpaşa, 62. dakikada Mamadou Fall'un kafa golüyle farkı bire indirdi: 2-1.
dakikada Edin Dzeko'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Youssef En-Nesyri, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1 yaparak maçın sonucunu belirledi.
📈 MAÇ SONU PUAN DURUMU
Bu galibiyetle Fenerbahçe, puanını 57'ye çıkarırken, Kasımpaşa 31 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki farkı 3 puana düşürdü.
💡 GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Fenerbahçe, gelecek hafta şampiyonluk yarışındaki en kritik maçlardan birinde Galatasaray'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Onvo Antalyaspor deplasmanında puan arayacak.