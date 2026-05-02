61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu: 3 Mayıs Ankara'da trafiğe kapalı yollar

Başkentte "61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu" nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın düzenlenecek etkinlik dolayısıyla saat 06.00'dan itibaren belirli güzergahlardan geçiş sağlanamayacak. İşte güncel listeyle beraber trafiğe kapalı olacak yollar...

  • 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Ankara etabı nedeniyle 3 Mayıs sabah 06.00'dan itibaren şehrin ana arterlerinde trafik düzenlemesi yapılacak.
  • Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Beştepe Caddesi ve Alparslan Türkeş Caddesi'nin belirtilen bölümleri çift yönlü trafiğe kapatılacak.
  • Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıt Caddesi ve Dögol Caddesi'nin belirtilen kesimleri araç trafiğine kapalı olacak.
  • Kazım Karabekir Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nin belirtilen bölümleri ile kapalı yollara bağlanan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.
  • Ankara Emniyet Müdürlüğü bisiklet turu güzergahındaki yolların kapatılacağını duyurdu.

Ankara'da yarın pedallar dönerken trafik akışı değişiyor. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Başkent etabı nedeniyle şehrin ana arterlerinde ulaşım düzenlemeleri yapıldı. İşte yarın sabah 06.00 itibarıyla dikkat etmeniz gereken güzergahlar...

Fotoğraf Ankara Emniyet Müdürlüğü X hesabından servis edilmiştir.

3 Mayıs 2026 Ankara'da hangi yollar kapalı?

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın düzenlenecek etkinlik dolayısıyla saat 06.00'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'nın Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan kısmı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı ile Anadolu Bulvarı arasında kalan bölümü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Strazburg Caddesi Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı, Beştepe Caddesi'nin Söğütözü Caddesi ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan kesimi, Alparslan Türkeş Caddesi'nin Cumhurbaşkanlığı Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü, Bahriye Üçok Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi arasında kalan kısmı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

Fotoğraf Ankara Emniyet Müdürlüğü X hesabından servis edilmiştir.

Çift yönlü araç trafiğine kapatılacak

Gazeteci Yazar Muammer Bostancı Caddesi'nin Bandırma Caddesi ile Beşevler Kavşağı arasında kalan bölümünde, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin İnönü Bulvarı ile Beşevler Kavşağı arasında kalan kesiminde, Akdeniz Caddesi'nin Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan bölümünde, Gençlik Caddesi'nin Şehit Gönenç Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan kısmında ve Anıt Caddesi'nin tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümünde, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Agah Efendi Sokağı arasında kalan kesiminde, Cumhuriyet Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Kazım Karabekir Caddesi arasında kalan bölümünde ve bu yollara bağlanan tüm cadde/sokakların tamamında çift yönlü olarak araç trafiğine izin verilmeyecek.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

Final başkentte

Ege'den başlayıp Akdeniz'e uzanan yarış yarın Ankara'da yapılacak 8. etapla tamamlanacak. Bisikletçiler, 108,4 kilometrelik Ankara-Ankara etabında pedal çevirecek. Son etap ise Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde yer alan hat üzerinde koşulacak. Organizasyon 1999'dan sonra ilk kez başkentte tamamlanacak.

