Altın fiyatları: Ons, yarım, gram, tam ve çeyrek altın ne kadar?

Sarı metalde haftanın ikinci günü itibarıyla piyasa verileri güncellendi. 31 Mart 2026 itibarıyla gram altın 6.537 TL, çeyrek altın 11.730 TL ve Cumhuriyet altını 44.910 TL'den alıcı buluyor. Birim birim alış satış fiyatları haberimizde.

  • Gram altın sabah saatlerinde 6.537 TL seviyesinden işlem görürken alış fiyatı 6.519,99 TL, satış fiyatı 6.521,09 TL olarak gerçekleşti.
  • Çeyrek altın 10.873 TL alış ve 11.706 TL satış fiyatından, yarım altın ise 21.547 TL alış ve 22.409 TL satış fiyatından işlem gördü.
  • Döviz kurlarındaki dalgalanma ve ons altındaki değişimler altın fiyatlarına yön vermeye devam ediyor.
  • Tam altın 42.200,40 TL alış ve 43.059,50 TL satış fiyatından alıcı buldu.
  • Ons altın 4.559,75 dolar alış ve 4.560,40 dolar satış fiyatından işlem gördü.

Gram altının 6.537 TL seviyesinden işlem gördüğü sabah saatlerinde altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Çeyrek altın 11.730 TL yarım altın ise 22.459 TL bandında alıcı bulurken döviz kurlarındaki dalgalanma ve ons altındaki değişimler fiyatlara yön vermeyi sürdürüyor. İşte altın piyasasında güncel tablo ve tüm detaylar…

Tam altın 42.200,40 TL alış ve 43.059,50 TL satış fiyatından alıcı buldu.Fotoğraf:AA

GÜNE YUKARI YÖNLÜ BAŞLADI

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 521 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 6 bin 446 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 üstünde 6 bin 521 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 100 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 450 liradan satılıyor.

Ons altın 4.559,75 dolar alış ve 4.560,40 dolar satış fiyatından işlem gördü. Fotoğraf:AA

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 1,1 üstünde 4 bin 556 dolardan işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı yeniden açılmadan İran savaşını sona erdirmeye istekli olduğuna dair haberler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artışı beklentilerini yumuşatan açıklamaları sonrasında altın fiyatlarında yükselişler öne çıkıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, Orta Doğu'da yaşananlar karşısında politikalarının gelişmelerin seyrini bekleyip görmek için uygun bir konumda olduğunu söyledi. Powell, enflasyon beklentilerinin kısa vadenin ötesinde iyi bir şekilde çıpalanmış göründüğünü ifade etti.

ANALİSTLER NE DİYOR?

İş gücü piyasasına yönelik aşağı yönlü risklerin, faiz oranlarının düşük tutulmasını gerektirdiği ancak enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ise faizlerin düşürülmemesini telkin ettiği mevcut duruma işaret eden Powell, bu iki hedef arasında bir gerilim yaşandığını, zorlu bir dönemde "oy birliği" beklemenin yanıltıcı olabileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı İngiltere'de büyüme, Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Gram Altın (TL/GR)
Alış: 6.519,99
Satış: 6.521,09

Çeyrek Altın
Alış: 10.873,00
Satış: 11.706,00

Yarım Altın
Alış: 21.547,00
Satış: 22.409,00

Tam Altın
Alış: 42.200,40
Satış: 43.059,50

Cumhuriyet Altını
Alış: 43.159,00
Satış: 44.818,00

Ata Altın
Alış: 43.519,17
Satış: 44.644,51

22 Ayar Bilezik
Alış: 6.040,69
Satış: 6.105,74

18 Ayar Altın
Alış: 4.759,59
Satış: 4.760,39

14 Ayar Altın
Alış: 3.622,64
Satış: 4.846,06

Reşat Altını
Alış: 43.191,47
Satış: 44.850,95

Hamit Altın
Alış: 43.191,47
Satış: 44.850,95

Gremse Altın
Alış: 105.501,01
Satış: 107.978,96

Has Altın
Alış: 6.489,66
Satış: 6.490,67

Altın (ONS)
Alış: 4.559,75 $
Satış: 4.560,40 $

Altın ($/kg)
Alış: 145.873,00
Satış: 145.897,00

Altın (Euro/kg)
Alış: 167.409,00
Satış: 167.437,00

Beşli Altın
Alış: 213.639,54
Satış: 217.939,19

NOT: Burada yer alan altın fiyatları anlık piyasa verilerine dayanmaktadır. Finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle fiyatlar kısa süre içinde değişiklik gösterebilir. Bu nedenle işlem yapmadan önce güncel verilerin kontrol edilmesi tavsiye edilir.

